Los ocho hábitos que podrían prolongar tu vida

Un nuevo estudio realizado por la Sociedad Americana de Nutrición descubrió que los adultos de mediana edad que mantienen ciertos hábitos saludables tienen la posibilidad de aumentar la esperanza de vida en comparación a quienes no lo hacen. La presentación del estudio tuvo lugar en el Nutrition 2023, la reunión anual que realiza la sociedad.

Según el comunicado de prensa, los ocho hábitos son:

– Hacer ejercicio.

– No tener adicción a los opioides.

– No fumar.

– Saber manejar el estrés.

– Tener una dieta saludable.

– No tomar demasiado alcohol.

– Tener una buena dieta del sueño.

– Mantener relaciones sociales positivas.

Xuan-Mai Nguyen, una de las autoras de la investigación, estudiante de Medicina en la Universidad de Illinois y especialista en Ciencias de la Salud en el Departamento de Asuntos de Veteranos, destacó que “los descubrimientos del estudio sugieren que tener una vida saludable es importante tanto para la salud pública como para el bienestar personal”.

El estudio utilizó una muestra de más de 700.000 militares retirados de entre 40 y 99 años que habían participado del Million Veteran Program. Este es un programa que analiza cómo los genes, el estilo de vida y las experiencias militares afectan a la salud y el bienestar de los veteranos. Los datos fueron tomados de registros médicos y cuestionarios entre 2011 y 2019.

De acuerdo con los resultados, se espera que los hombres que mantienen los mencionados ocho hábitos vivan un promedio de 24 años más que los hombres que no los siguen. En el caso de las mujeres, las que llevan a cabo dichos hábitos saludables podrían vivir un adicional de 21 años en comparación a los que no los tienen.

Nguyen aclaró: “La medicina como estilo de vida (lifestyle medicine) apunta a tratar las causas subyacentes de las enfermedades crónicas antes que sus síntomas. También funciona como una posible alternativa para evitar los costos de atención médica de medicamentos recetados y procedimientos quirúrgicos”.

Realizar poca actividad física, consumir opioides y fumar aumenta entre un 30 y 45 % el riesgo de muerte, mientras que el estrés, el consumo excesivo de alcohol, el descuido de una dieta saludable y del sueño lo aumentan un 20 %.

El aumento de la expectativa de vida es mayor mientras antes se adopten los hábitos saludables señalados. No obstante, de acuerdo con lo investigado, los cambios son significativos aunque se adopten en una edad mayor.

Este artículo fue publicado originalmente en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.