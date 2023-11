Luchar contra el cáncer de pulmón: historias de sobrevivientes, en primera persona

Respirar, llenar de aire los pulmones, sentir en lo más hondo el oxígeno. Son esos pequeños procesos que hacen posible la vida, pero que pasan casi desapercibidos. Así, en silencio, surgió una enfermedad dentro de sus pulmones. Llegó y alteró sus rutinas, los sumió en un miedo visceral. Si no lo hubieran detectado; ya sea por una casualidad, por una señal de alerta o algún profesional; quizás hoy no estarían contando su historia, transmitiendo esperanza.

Cuatro pacientes de Río Negro y Neuquén revelan sus experiencias de recuperación hoy 17 de noviembre, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Es una de las principales causas de muerte en el mundo y en mujeres, la afección pulmonar igualó y casi superó las defunciones por cáncer de mama.

Lamentablemente, si no hay diagnóstico precoz, en el cáncer avanzado la mortalidad es muy alta. En Río Negro, es el segundo tipo de cáncer con más muertes. En 2020, 142 personas murieron por tumores en órganos respiratorios. Fueron 28 víctimas en Bariloche, 25 en Roca y 22 en Cipolletti, las ciudades con más casos. En un acumulado de tres años (2018-2020), totalizaron 451 personas fallecidas por esta enfermedad. Pero para contrarrestar, hay varios casos que dan esperanza y todos tienen un punto en común sin importar la edad y las condiciones: el diagnóstico temprano.

“Yo era fumadora y seguí igual hasta el día que me sentó el doctor frente a la computadora y me dijo: ‘Acá tenés el tumor, seguí dándole de comer y alimentarlo hasta que te lo puedas sacar’. Listo. No toqué más el cigarrillo”, contó Mirta (67).

Es docente jubilada de la Línea Sur de Río Negro pero ahora reside en San Antonio Oeste. Se la pasó viajando a Roca para curar su cáncer, detectado durante la pandemia luego de padecer en 2011 cáncer de mama, diez años antes. Ella misma contó que fumaba un atado de cigarrillos por día.

«Prevenir es fundamental porque uno no siente nada. El fumador tiene que concurrir al médico y ver cómo está, hacerse control” Mirta Cañizo, recuperada cáncer de pulmón, San Antonio

Franco tiene 73 años y toda su vida se dedicó al periodismo y al automovilismo. El día que no se olvida más, es cuando se corría un rally y él estaba internado, en plena pandemia. Hoy esa anécdota es un pormenor, pero le remueve lo padecido.

“Los cigarrillos tuvieron que ver, sin lugar a dudas. La recomendación para aquellos que son fumadores, que traten de dejarlo. Se vive igual y bien sin el cigarrillo”, fue lo primero que dijo. Detectó su cáncer tras una tomografía por una febrícula persistente.

«Cuando le dan la triste noticia uno cree que ese mundo se le viene abajo, no es así. Todo es posible, existe cura, hay tratamientos” Franco Disiot, recuperado cáncer de pulmón, Roca

Franco hizo un pedido especial para quienes transitan ahora la enfermedad: “No bajen los brazos, porque se puede, se pueden hacer muchísimas cosas, guiados por grandes profesionales, oncólogos excepcionales que tenemos en el Valle”.

“Existe forma de menguar esa situación tan complicada, con los días se va digiriendo, pero cuesta muchísimo”, contó el hombre quien hoy tiene menos de la mitad de un pulmón.

Susana es docente universitaria jubilada de Roca y también superó la enfermedad. Con 68 años se enteró de que tenía cáncer en 2022 luego de hacerse un chequeo casual para el carnet de PAMI.

“La médica me sugirió que me hiciera una radiografía de tórax porque yo fumaba. Tres o cuatro cigarrillos al día, poco, pero fueron muchos años”, contó. Hoy solo cinco puntos en el costado le recuerdan esa cirugía que duró ocho horas y que le permitió curarse por completo.

“Fue casual. Si no hubiera salido en esa radiografía el nódulo en el pulmón, capaz yo no me hubiera hecho nada” Susana Vidal, recuperada de cáncer de pulmón, Roca

Dora, una mujer de 71 años sobreviviente de Neuquén, tuvo un diagnóstico sorpresivo. “Estamos agradecidas por esta nueva oportunidad que tuvo mi mamá de seguir con nosotros”, contó Desiree, su hija y el agradecimiento brotó en sus palabras: “El doctor fue para nosotros un milagro”, señaló.

No lo esperábamos. Mi mamá se estaba haciendo controles de rutina y encontramos esa manchita. Era una lesión maligna” Desiree Quinteros Salazar, hija de Dora Salazar, recuperada Neuquén

“Lo principal es que el equipo de profesionales me hizo sentir muy contenida”, relató Mirta y dijo que la calidez humana es determinante. “Te ayuda a enfrentar los miedos”, agregó Mirta.

El 17 de noviembre se conmemora en el mundo el Día de Lucha contra el Cáncer de Pulmón.

En estos cuatro casos la extirpación del tumor fue curativa y no necesitaron rayos ni quimioterapia. Ahora solo mantienen controles periódicos.

“El cáncer de pulmón está íntimamente relacionado con el hecho de fumar. Si podemos lograr una baja de fumadores, se disminuye la incidencia”, dijo el cirujano Alejandro Vona, de Roca.

Cáncer de pulmón: el inédito caso de un niño en Roca

La enfermedad es frecuente en personas mayores de 60 años por lo general, pero el increíble caso de un niño menor de 10 años diagnosticado con cáncer de pulmón ocurrió, y fue en Roca. En junio de este año fue operado, y a los diez días ya estaba jugando al fútbol.

El médico José Sustersic es uno de los cuatro especialistas en Río Negro. Foto: Juan Thomes

“Se pensaba que tenía una neumonía o cuerpo extraño dentro”, contó el cirujano José Sustersic, pero para sorpresa de la comunidad médica, era cáncer. Se trató de un tumor que no responde a quimioterapia ni a radioterapia y en un ateneo con médicos de varios puntos del país, se optó por la cirugía mini invasiva como tratamiento.

No hay otro caso como este reportado en el país por la edad del paciente ni por el método de resolución. El paciente más joven reportado hasta ahora tiene 20 años, según los datos que brindaron los médicos.

Cáncer de pulmón: screening, un paso hacia la detección precoz

Los cirujanos torácicos Jose Sustersic y Alejandro Vona son dos de los cuatro especialistas en la provincia de Río Negro, quienes día a día se dedican a curar cáncer de pulmón. Dialogaron con RIO NEGRO sobre los últimos avances.

A nivel mundial se implementa el método “screening pulmonar”, un estudio para detección precoz que consiste en una especie de tomografía a baja dosis que permite hallar nódulos incipientes de 5 mm a 1 cm y hacer un diagnóstico y una resección oportuna.

Estos profesionales buscan crear un programa dirigido a toda la población. “Estamos en condiciones de hacerlo, hay tomógrafos en toda la provincia. Tenemos dos centros donde hacen cirugía mini-invasiva, Bariloche y Roca”, contaron. Con voluntad política y presupuesto, podría implementarse.

Este año se llevaron adelante en Roca las primeras jornadas multidisciplinarias de avances de cáncer de pulmón en la Patagonia, en 2024 será en Bariloche.