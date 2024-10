Marcha universitaria: Cipolletti es la primera de la región

Este miércoles 2 de octubre habrá una marcha federal en defensa de la universidad pública. En la región habrá acciones por la tarde en Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma. La primera en desarrollarse fue en Cipolletti.

El principal objetivo de la marcha federal es mostrar apoyo a las universidades públicas, a ley de Financiamiento Universitario y rechazar su veto, anunciado por el gobierno de Javier Milei.

La primera manifestación de la región fue en Cipolletti. Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro se convocaron y realizaron una concentración desde las 10:30 en la sede de la universidad.

Cerca de 100 estudiantes concentrados en calle España, marchan al centro de la ciudad. El reclamo es

«Es una marcha federal», explicó Laura Iturbide, docente de criminología y ciencia de forense de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), «la propuesta es manifestar la importancia que tienen las universidades no solo para las historias individuales de las y los docentes, de las y los estudiantes, sino también para el desarrollo de un país, la soberanía, el crecimiento, formación de profesional y proyectos de investigación y de extensión para conocer los problemas de los y las rionegrinas desde las universidades de acá».

También aseguró: «Estamos en un parate, los salarios docentes tienen un atraso de más del 50%, somos trabajadores y trabajadoras que vivimos de nuestro sueldo. Los y las estudiantes se ven afectados por las becas y el (aumento del precio del) transporte público».

«La educación no se vende, se defiende», reclamo en Cipolletti. Foto: Florencia Salto

María Romero y Abril Alejandra Vallejos son estudiantes de la UNRN. Ambas plasmaron en la marcha sus reclamos. María Romero aseguró: «la importancia de esta marcha es defender la educación, la universidad pública, gratuita, laica y de calidad«. También dijo: «queremos recalcar que esta marcha no es solo de estudiantes sino también de todos los habitantes de Cipolletti«.

«Universidad gratuita, pública y federal», otro cartel en la marcha en Cipolletti. Foto: Florencia Salto

Angie Lazcano, secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) en Cipolletti también dijo que la marcha es «porque al Estado no les interesa las universidades públicas, y por eso tenemos que salir a defenderlas. Por nuestros hijos, por los que ahora están cursando y por los que vendrán». También aseguró que desde el gremio se sumarán a la marcha que se realizará en Neuquén desde las 18 hs.

«La universidad es del pueblo», otro cartel en la marcha en Cipolletti. Foto: Florencia Salto

Reclamos por la crisis en las Universidades Públicas:

La marcha federal visualiza distintos reclamos que tiene la comunidad educativa. El principal objetivo de la marcha federal es mostrar apoyo a la ley de Financiamiento Universitario, una legislación aprobada por ambas cámaras del Congreso que asegura un presupuesto adecuado para el funcionamiento de las universidades públicas. También mostrar el rechazo a su veto, anunciado por el gobierno de Javier Milei.

«En los primeros 7 meses del año de la gestión de Javier Milei se ejecutó, un 31,5% menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023, a valores reales», así surge del cálculo realizado por las analistas Mariel Fitzpatrick y Sandra Crucianelli de las partidas de 2024 y el año pasado, considerando el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del período.

En el informe publicado también aseguran que: «Un análisis del comportamiento histórico del presupuesto en educación superior, muestra que el presupuesto asignado a las casas de altos estudios en 2024 terminará siendo en términos reales el más bajo de las últimas tres décadas«.

La actualización salarial de la planta docente y no docente también es uno de los principales ejes de reclamo de la marcha federal. «Los salarios ahora tienen el 50% de pérdida«, explicó Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) a Diario RÍO NEGRO , «solo pensar que este mes nos van a dar el 2% de aumento y la inflación fue del 4,2, profundiza el derrotero. De nada nos sirve seguir abriendo la universidad si los docentes y los no docentes están en un 80% por debajo de la línea de pobreza o en el día de mañana no se van a poder actualizar, no se van a poder formar o se van a terminar siendo de la universidad».

Cerca de 100 personas marcharon en Cipolletti. Foto: Florencia Salto

Dónde y cuándo son las marchas universitarias en Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma el 2 de octubre:

-En Neuquén a las 17 iniciará la concentración en el playón ubicado sobre calle Buenos Aires 1400. Participarán gremios universitarios como Apunc, Adunc, Cediunco y la Federación Universitaria del Comahue. Además se sumarán otros gremios, como ATEN, Unter, La Bancaría.

El recorrido anunciado que hará la marcha en Neuquén será: desde las 18 iniciará hacia la calle Leloir, luego bajará por avenida Argentina hasta la Ruta 22 y de ahí hacia el Monumento a San Martín, donde tendrá lugar el acto con distintos oradores.

-En Roca, la concentración será a las 18 en la plaza San Martín. Antes, a las 14, se realiza una «plaza activa» en el mismo lugar.

-En Bariloche la concentración será en Onelli y Moreno a las 17 horas. Desde allí la marcha se dirigirá hacia el Centro Cívico donde se leerá un documento y habrá intervenciones culturales.

Desde la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) anunciaron que se concentran a las 15.30 en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) en Quintral 1250.

-En Viedma, la concentración iniciará las 17 en Boulevard Sussini y J.M. Guido. ADUNC concentra desde las 16 en el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur – Universidad Nacional del Comahue (CURZAS) en Monseñor Esandi y Ayacucho.