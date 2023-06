Más de siete mil personas se anotaron para cubrir puestos de porteros en Neuquén

Lo oferta laboral que convocó a muchas personas que llegaron a acampar afuera del Consejo Provincial de Educación (CPE) aguardando las inscripciones para cubrir cargos de porteros en escuelas de Neuquén, finalmente llegó a su fin. Por ello, la directora provincial de Recursos Humanos del CPE, informó cómo quedó la lista de postulantes y cómo continúa el proceso.

La semana pasada se dio por finalizada el periodo de inscripción a la oferta laboral para cubrir cargos temporarios como porteros o auxiliares de servicio en la capital provincial. Si bien las inscripciones comenzaban el 13 de junio, el día previo muchas personas decidieron acampar en las afueras del edificio del CPE, reflejando así la demanda que hay en la ciudad para lograr insertarse en el mercado laboral. Durante al menos tres días se llevó a cabo la inscripción que convocó a miles de personas.

En comunicación con medios provinciales, la directora provincial de Recursos Humanos del Consejo Provincial de Educación (CPE), Carla Taboada, expresó que la cantidad de gente que se inscribió fue sorpresivo: «hubo una gran cantidad de gente. Fueron más de 9000 personas, pero con los requisitos se fueron achicando los números», explicó.

En este sentido comentó que hubo gente que llegaba de zonas aledañas, siendo la mayoría de Plottier, lo cual también llamó la atención ya que en agosto del año pasado hubo una instancia de oferta laboral similar. Tanto las personas que venían de otras ciudades como quienes se acercaron y no formaban parte del rango de edad expresado en los requisitos, quedaron fuera de la lista. «Muchos venían y pedían tenerlos en cuenta, pero no pudimos porque así se reflejaba en los requisitos», señaló.

Taboada indicó que también se acercó gente que cumplía con los requisitos pero no tenían dispositivos para hacer la inscripción por lo cual en esos casos, lo hicieron desde la oficina de Recursos Humanos de forma manual. Aún con aquellas personas que se acercaron y no lograron inscribirse, Taboada señaló que el número superó totalmente las expectativas: «en 2019 abrimos la inscripción y fueron 1.800 las personas que se anotaron, esta vez fueron más de 7 mil».

«Si bien se sabe que el sistema educativo demanda personal porque todo el tiempo se abren escuelas, me parece que la cantidad de postulantes es muy superior a lo que se vaya a requerir en el futuro y lo que nos va a pasar es que quizás, cuando los llamemos no logremos contactarlos por la cantidad de tiempo que pasa», dijo Taboada. Por esto aclaró que si bien se tienen en cuenta a todos los que se inscribieron, el proceso hasta poder cubrir el puesto es mucho más largo ya que los postulados serían «reemplazos de vacantes que todavía no existen y aún tenemos un listado de gente que anotada del 2019″.

«Nosotros hoy tenemos alrededor de 8 mil auxiliares de servicio en toda la provincia, para que tenga necesidad de llamar un reemplazo tengo que tener a un auxiliar de planta permanente solicitando una licencia de 15 días o más», puntualizó y agregó que la gente anotada de este año, podría ser llamada recién para el año que viene cuando ya se haya agotado el listado vigente. Por otra parte aclaró que agotado el primer listado, lo que se hace es juntar los datos de los inscriptos y hacer un sorteo, recién en esa instancia se llamará a la persona correspondiente.