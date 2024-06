Maxi, el influencer que arrasa en Tik Tok con la temática del bullying, luego de padecerlo 20 años

Doce segundos, ojos enormemente abiertos, una risa macabra y un grito desenfrenado con su clásica bienvenida «Hola niños», salió el primer video de Maxi Miller hace cuatro años, que se viralizó en todas partes del mundo. Lo que muchos no saben, es que ese personaje tiene una historia y una razón de ser.

Maxi tiene 31 años y se define como un creador digital de contenidos, ya tiene alrededor de 7 millones de seguidores en Tik Tok. Nació en la Provincia de Buenos Aires pero gira por el mundo a través del furor que genera en las redes sociales.

Desde el terror y con recursos cinematográficos, busca generar risa y susto a la vez. Apela desde lo musical y la actuación a los más chicos, siempre cambiando de escenas y escenarios.

Nunca fue a teatro, pero no porque no quisiera, sino porque se burlaban de él en la escuela. Actuaba solo en su casa, a escondidas. Luego de haber transformado ese miedo en acción, ese tristeza en ficción, Maxi pudo salir adelante y no solo eso, ser furor, llegar al corazón de miles y trascender las fronteras.

«Yo sufrí bullying más de 20 años y eso me ayudó al día de hoy a reflejarlo en un personaje en las redes que de alguna u otra manera puede ayudar a los niños y adultos que lo padecen», contó desde lo más profundo y es por eso que sus plataformas pretender concientizar, como fin último.

«Mi personaje refleja mucho lo que yo venía escondiendo durante tantos años de bullying, desde la sociedad y en la escuela”. Maxi Miller, tiktoker y creador digital «Hola Niños».

En una entrevista con Diario RIO NEGRO, recordó: “Ya no tenía ganas de soportar tanto sufrimiento en mi infancia, porque no solamente era el bullying sino también violencia familiar. Muchos momentos feos que me tocó vivir cuando era solamente un niño. Fui cargando la mochila durante muchos años”, reveló.

Le daba vergüenza su aspecto físico, se escondía tratando de encajar en la sociedad. “Vivía literalmente siendo infeliz”, agregó. Hasta que en un momento hizo el quiebre: “Tengo dos opciones: o deprimirme y aguantar la mochila; o podía luchar por mi felicidad”, recordó.

El personaje “Hola Niños” es el resultado de ese proceso. “Me permitió dar el mensaje de aceptación, superación, de amor propio de amar y aceptar los defectos físicos”, contó.

Cuando lo interpreta es su momento de máxima felicidad. “Hola Niños es desaforado, es intenso, es una esencia de tantos años encarcelado de una emoción que nunca quiso que se vea en la sociedad (…) A veces uno se cohíbe de tener emociones fuertes simplemente porque le das vergüenza de lo que piensan los demás y Hola Niños refleja mucho eso de la euforia, de la diversión extrema», expresó.

Una de sus metas es concientizar sobre el bullying, no solamente en las redes sociales, sino también a través de conferencias, en las escuelas u otras instituciones.

Con su personaje, Maxi tuvo la posibilidad de viajar por el mundo: a España, Francia, Finlandia, Brasil. Hizo colaboraciones con reconocidos youtubers de México, España y Brasil y otros países del extranjero.

Para el influencer un momento drástico en su vida fue cuando perdió a su abuela, que fue como su segunda mamá. «Se que ella me vio cumplir muchos de mis sueños (…) Y si hoy en día estoy acá es gracias a mi abuela, porque sin ella todo esto no hubiera sido posible. Ella me contuvo todos los años que yo sufría”, reveló Maxi a este medio.

Por cuidar a sus hermanos: así surgió el personaje

Todo empezó en el 2020 cuando Maxi fue a un parque ecológico con sus hermanitos en Buenos Aires. En ese lugar había un túnel por el que pasaban unos niños que molestaban a mis hermanos en la escuela, les hacían la vida imposible y ellos no querían cruzarlos.

A modo de broma, a Maxi se le ocurrió hacerles un chiste. ¡Puso la cámara del celular, los dejó pasar y luego empezó a decir la frase “Hola niños!” a los gritos con su característica voz.

Los chicos se fueron asustados. “Fue una broma que no tenía maldad, solo era para causar diversión tras darles ese susto”, comentó. A sus hermanos les gustó tanto que le suplicaron que lo suba a las redes. Lo publicó y al día siguiente tenía 11 millones de visitas y mensajes de todas partes del mundo: Estados Unidos, México, Brasil y por supuesto, Argentina.

Pero eso no fue todo: la mamá de los nenes que se habían asustado se enteró de la situación de bullyng y pidió disculpas porque supo que sus hijos molestaban a sus hermanitos.

“Hoy en día esos niños del túnel son mejores amigos de mi hermano, así que tuvieron como una historia feliz y lo dejaron de molestar en la escuela”, contó Maxi. Lo más importante de todo fue que los chicos pudieron aprender que lo que hacían no estaba bien y reflexionaron.

A Bariloche: Hola Niños invita a su show en Río Negro

Desde el 2 al 5 de agosto, Maxi visitará Bariloche por primera vez, para el evento cultural «Otaku Con». Su objetivo, además de participar del evento es grabar videos en la provincia de Río Negro y conocer a sus seguidores locales.

«Lo recomiendo 100% y sé que la van a pasar súper genial porque es un show familiar, un evento muy lindo. Además de eso, estoy muy feliz porque también voy a conocer esa hermosa provincia de la que tanto hablan los argentinos (Río Negro). Para mí es un honor impresionante conocer esa ciudad”, adelantó en exclusiva a Diario Río Negro.