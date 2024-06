El Martín Fierro de oro fue para Nelson Castro: todos los ganadores de la radio

El premio más esperado de los Martín Fierro de Radio fue para Nelson Castro por su programa “Crónica de una tarde anunciada” en radio Rivadavia. El periodista recordó la salud de Jorge Lanata, previo a iniciar su discurso “Le mando un saludo Jorge Lanata, que se mejore”.

“Me conmueve verlos aquí porque es un ejemplo de que es la radio, es un nivel de convivencia» inició Castro y agregó que quienes piensan distinto “estuvimos aquí respetándonos”.

“Debemos generar una sociedad de respeto para construir: es importante que estén las voces que piensan distinto e igual. A medida que logremos eso vamos a lograr la vigencia de la radio que continúa vigente porque la gente escucha todas las voces», remarcó el conductor.

“Y segundo -generar una sociedad de respeto- para educar: ante tanto autoritarismo y diligencias que fallan. La grieta nos empobrece la pluralidad enriquece ¡Viva la radio!», concluyó Nelson Castro con el máximo galardón en mano.

Todos los ganadores del Martín Fierro 2024

Programa periodístico matutino diario AM

Pan y circo (Radio Rivadavia)

Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) – GANADOR

Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre)

Programa periodístico matutino diario FM

Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio con vos)

La inmensa minoría (Radio con vos)

De acá en más (Urbana Play)

Nadie nos para (Rock & Pop) – GANADOR

Programa vespertino diario AM

Crónica de una tarde anunciada (Radio Rivadavia) – GANADOR

Pastor 910 (La Red)

Segunda Dosis (Radio 10)

Programa vespertino diario FM

Pasaron cosas (Radio con vos) – GANADOR

Todo pasa (Urbana pay)

Tardes bestiales (Rock & Pop)

No dejes para mañana (Radio con vos)

Programa de interés general en AM

Bravo Continental (Radio Continental) – GANADOR

La radio sos vos (Radio Rivadavia)

Doctor C (Radio 10)

Espléndidos (Radio Colonia)

Programa de interés general en FM

El club del Moro (La 100)

Vuelta y media (Urbana play) – GANADOR

Perros de la calle (Urbana play)

Labor conducción femenina en AM

Cristina Pérez (Radio Rivadavia) – GANADORA

Dominique Metzger (Radio Continental)

Paula Trápani (Radio Del Plata)

Labor conducción femenina en FM

Elizabeth Vernaci (Pop radio)

Julieta Pink (Urbana play) – GANADORA

Maju Lozano (La 100)

Labor conducción masculina en AM

Marcelo Bonelli (Radio Mitre)

Daniel López (Radio Continental) – GANADOR

Diego Brancatelli (AM 750)

Labor conducción masculina en FM

Sebastián Wainraich (Urbana Play)

Beto Casella (Rock & Pop)

Martín Ciccioli (Rock & Pop)

Santiago del Moro (La 100) – GANADOR

Labor periodística deportiva

Magui Aicega (Rock & Pop)

Marcelo Palacios (La Red)

Hernán Feler (DSports)

Gustavo López (La Red) – GANADOR

Labor humorística

Ariel Tarico (Radio Rivadavia) – GANADOR

Patricio Muzzio (La Red)

Rolo Villar (Radio Mitre)

Homero Pettinato (Pop Radio)

Trayectoria periodística

Chiche Gelblung (Radio Del Plata) – GANADOR

Teté Coustarot (Radio 10)

Juan Carlos Del Missier (Radio Mitre)

Cobertura del Mundial 2022

Radio La Red – GANADOR

Radio Mitre

DSports Radio 103.1

Columnista de espectáculos

Marina Calabró (Radio Mitre) – GANADORA

Yanina Latorre (El Observador)

Tamara Pettinato (Radio con vos)

Pía Shaw (CNN Radio)

Marcela Tauro (La 100)

Programa nocturno diario

Ladran Sancho (Radio Mitre)

Blackie Night (Blackie) – GANADOR

Aspen night (Aspen)

Programa semanal AM y FM

Crónicas de un bohemio prolijo (Radio Colonia)

Domingo 910 (La Red) – GANADOR

Entre vinos y vinilos (La folklórica)

El permitido de la semana (AM 770)

Programa deportivo

Súper Mitre deportivo (Radio Mitre) – GANADOR

La oral deportiva (Radio Rivadavia)

Fútbol 910 (La Red)

Programa musical

Eternamente Beatles (Del Plata) – GANADOR

Muchos éxitos (Mucha Radio)

Bocacci a tango limpio (Cooperativa)

Dos gardenias (Radio Nacional)

Cultural y educativo 2022

Libros que muerden (AM 1110) – GANADOR

Cosas maravillosas (Radio 10)

Historias de nuestra historia (Radio Nacional)

Cultural y educativo 2023

Historias del Colón (CNN Radio) – GANADOR

Al infinito y más allá (El Destape)

El ojo del arte (Radio Metro) – GANADOR

Labor periodística femenina 2022

Mariana Contartesi (La Red) – GANADORA

Carolina Amoroso (Radio con vos)

Laura Medina (AM 750)

Labor periodística femenina 2023

Jesica Bossi (Radio Mitre)

Nancy Pazos (Radio 10)

María O’Donnell (Radio con vos) – GANADORA

Labor periodística masculina 2022

Jorge Lanata (Radio Mitre)

Lucas Morando (Radio Rivadavia)

Ernesto Tenembaum (Radio con vos) – GANADOR

Labor periodística masculina 2023

Eduardo Feinmann (Radio Mitre)

Nelson Castro (Radio Rivadavia) – GANADOR

Alejandro Bercovich (Radio con vos)

Servicio informativo 2022

CNN (CNN) – GANADOR

Derecho a la información (AM 750)

La Red Informativa (La Red)

Servicio informativo 2023

El rotativo del aire (Radio Rivadavia) – GANADOR

Mitre Informa Primero (Radio Mitre)

Siempre noticias (Radio 10)

Locución femenina

Fernanda Carbonell (La 100)

Nora Briozzo (Del Plata) – GANADORA

Yamila Segovia (Radio con vos)

Locución masculina

Pablo Matus (Rock & Pop)

Valmiro Mainetti (AM 750) – GANADOR

Luis Albornoz (La Red)

Labor en producción

Julián Ingratta (AM 750) – GANADOR

Karina Labraña y equipo (Radio Mitre)

Andrea Rodríguez y equipo (Radio Mitre)

Relator deportivo

Daniel Mollo (Del Plata)

Walter Nelson (La Red)

Gabriel Anello (Radio Mitre)

Leo Gentili (La Red) – GANADOR

Comentarista deportivo

Sofía Martínez (Urbana Play)

Emiliano Pinsón (DSports) – GANADOR

Fernando Pacini (Radio Mitre)

Martín Liberman (Radio Late)

Mejor labor en operación

Adrián Ajón (Mitre)

Rubén Paredes (La Red)

Eduardo Seisdedos (FM 100) – GANADOR

Mejor labor en musicalización

Julián Echevarría y Marcelo Martínez (Rock & Pop)

Marcelo Rojas (La 2×4)

Leo Rodríguez (Aspen) – GANADOR

Marcelo Neira (Del Plata)

Movilero

Mercedes Ninci (Mitre) – GANADORA

Rosario Bigozzi (La Red)

Marcela Ojeda (Continental)

Analista político / económico

Jorge Fernández Díaz (Mitre) – GANADOR

Rosario Ayerdi (La Red)

Claudio Zuchovicki (Vorterix)

Columnista policial / judicial

Rolando Barbano (Mitre) – GANADOR

Diego García Sáez (AM750)

Gustavo D’Elía (Del Plata)

Silvio Klein (Del Plata)

Nelson Castro ganó el premio a Mejor labor periodística masculina

El periodista ganó el premio a mejor labor periodística masculina en los premios Martín Fierro de radio. «Agradezco el cariño que da la gente. Ningún trabajo personal se puede hacer sin el equipo», comenzó Castro.

El periodista apuntó a la situación actual de la labor en radio: “Por la gente que trabaja en la radio, para que tengan mejores condiciones de trabajo y que sigamos siendo la voz de los que no la tienen”.

“Se lo dedico a mí mamá, papá hermanos y a todos ustedes”, concluyó el periodista.

Cristina Pérez se impuso en la mejor conducción femenina

La periodista Cristina Pérez, de Radio Rivadavia, ganó este domingo el Martín Fierro de Radio a la mejor conducción femenina de AM.

«Gracias a Radio Rivadavia, que es mi casa y resucitó como el Ave Fénix», sostuvo la periodista con la estatuilla en sus manos.

Cristina Pérez recordó a su padre, quién falleció recientemente: “Mi padre me escuchaba todas las tardes en la radio y es la primera vez que no está. Se lo dedico a él y a mis hermanos que están sufriendo conmigo esta pérdida”.

«Nadie nos para», de Beto Casella, fue premiado con un Martín Fierro

El programa «Nadie nos Para», conducido por Beto Casella en Rock & Pop, fue galardonado anoche con el Martín Fierro al mejor programa periodístico matutino de FM.

Casella, al hablar en la ocasión, dijo que es quien «conduce un poco el barco», pero resaltó la importancia de sus compañeros.

También habló contra la «precarización» de la mayoría de los trabajadores del medio, que «en la mayoría de los casos no llegan al día 20».

Los productores que acompañaron a Casella rescataron la intención de darle un toque de buen ánimo a la gente a partir de las 9, de la mano del carismático conductor.

Con agencia Noticias Argentinas