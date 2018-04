Miguel Toconás: “queremos la contratación de la empresa” para buscar al ARA San Juan

Luego de la maratónica jornada en la que el ministro de Defensa Oscar Aguad brindó a familiares y senadores por la desaparición del ARA San Juan, los hermanos del submarinista rionegrino Mario Toconás solo piden que lo busquen.

“Fue una reunión extensa y nos vamos con el balance del compromiso, lo positivo es que se van a acelerar los trámites para contratar una empresa privada para que sigan con la búsqueda”, señaló a “Río Negro”, César Toconas, que junto a Miguel, su hermano menor participaron de la convocatoria.

Explicó que el ministro no les dio plazos y días “porque quizá no pueda cumplir”. Opinó que deberían haber contratado mucho antes una empresa porque se sabía que los buques extranjeros iban a estar un tiempo y se iban a ir, “deberían haberlo previsto, varias cosas habrían hecho”.

César reiteró que lo que se pide es que se encuentre urgente, incluso que se acuda a la empresa de Hugo Marino, experto en búsqueda subacuática, la persona que se compromete a encontrar el navío en 100 días. Hay familiares que se han reunido con él y les ha dicho que si la Armada no le oculta información se puede encontrar.

Miguel Toconás expresó en las redes “ya es demasiado sufrimiento queremos la contratación de la empresa para que los busquen y que como sea los traigan”. En la actualidad, solo dos buques argentinos buscan el ARA San Juan pero no tienen la tecnología necesaria y están dando vueltas en el mar “y no lo van a poder encontrar”, acotó César.

El muchacho, que trabaja en una panadería en Sierra Grande pidió personalmente al ministro Oscar Aguad que no espere mas tiempo. La empresa que podría empezar lo haría recién en julio, “que empiecen ahora”, expresó.

Toconas dijo que a los familiares les explicaron que la cuestión económica no es el problema, sino que no son muchas las empresas que tengan la tecnología suficiente para encontrar un submarino.

“El ministro nos afirmó que están diciendo la verdad y que está dispuesto a declarar cuando la jueza lo llame porque no tiene nada que ocultar, ojalá sea así, porque los argentinos queremos saber que pasó, no hay ningún argentino que no quiera saber que pasó”.