PAMI marzo 2026: descubrí cómo obtener medicamentos gratis y quiénes son elegibles

En un contexto donde la salud es prioridad, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la vigencia de su esquema de medicamentos gratis para este marzo 2026. A través del Subsidio por Razones Sociales, miles de afiliados pueden acceder a una cobertura total en fármacos ambulatorios, sumado a la exención de pago en tratamientos complejos.

Sin embargo, para este período se han ajustado los mecanismos de control de PAMI: el cruce de datos con ANSES y AFIP es ahora más riguroso para asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente presentan vulnerabilidad económica.

Medicamentos PAMI: ¿Quiénes pueden pedir el 100% de cobertura en marzo 2026?

Para que el sistema apruebe la gratuidad total en medicamentos ambulatorios (aquellos que no son para patologías específicas de alta complejidad), el afiliado debe cumplir con una serie de requisitos socioeconómicos actualizados a marzo 2026:

Ingresos netos : deben ser inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Si en el hogar reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , el tope se extiende hasta 3 haberes mínimos.

: deben ser inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Si en el hogar reside una persona con , el tope se extiende hasta 3 haberes mínimos. Patrimonio : no se puede ser propietario de más de un inmueble ni poseer embarcaciones o aeronaves de lujo.

: no se puede ser propietario de más de un inmueble ni poseer embarcaciones o aeronaves de lujo. Vehículos : el solicitante no debe tener un auto con menos de 10 años de antigüedad (a menos que haya un conviviente con CUD).

: el solicitante no debe tener un auto con menos de 10 años de antigüedad (a menos que haya un conviviente con CUD). Exclusividad: es requisito no contar con una medicina prepaga de forma simultánea.

Dato clave de «vía de excepción»: si tus gastos en remedios superan el 15% de tus ingresos y no cumplís con los puntos anteriores, podés solicitar la cobertura total mediante un informe social y revalidación médica en tu agencia.

Medicamentos PAMI: el listado de tratamientos gratis en marzo 2026

Más allá del subsidio social, PAMI mantiene la cobertura del 100% de forma directa (sin necesidad de demostrar vulnerabilidad extrema) para patologías específicas y tratamientos de alto costo, tales como:

Diabetes : incluye insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas.

: incluye insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas. Oncología y Oncohematología : medicación específica para el cáncer.

: medicación específica para el cáncer. Tratamientos Especiales : VIH, Hepatitis B y C, y Hemofilia.

: VIH, Hepatitis B y C, y Hemofilia. Trasplantes : medicación inmunosupresora vital.

: medicación inmunosupresora vital. Otras afecciones: insuficiencia renal crónica, artritis reumatoidea y enfermedades fibroquísticas.

Para el resto de los medicamentos de uso frecuente, la cobertura oscila entre el 50% y el 80% para patologías crónicas, y un 40% para medicación eventual.

Medicamentos PAMI: cómo gestionar el trámite en marzo 2026, paso a paso digital

La modernización del sistema permite que la mayoría de los trámites se inicien desde la web oficial o la App Mi PAMI. Para solicitar el subsidio social este marzo 2026, seguí estos pasos: