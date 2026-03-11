PAMI marzo 2026: descubrí cómo obtener medicamentos gratis y quiénes son elegibles
PAMI mantiene el subsidio del 100% para tratamientos crónicos y especiales. Conocé los nuevos topes de ingresos y los activos patrimoniales que se fiscalizan este mes para acceder al beneficio.
En un contexto donde la salud es prioridad, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la vigencia de su esquema de medicamentos gratis para este marzo 2026. A través del Subsidio por Razones Sociales, miles de afiliados pueden acceder a una cobertura total en fármacos ambulatorios, sumado a la exención de pago en tratamientos complejos.
Sin embargo, para este período se han ajustado los mecanismos de control de PAMI: el cruce de datos con ANSES y AFIP es ahora más riguroso para asegurar que el beneficio llegue a quienes realmente presentan vulnerabilidad económica.
Medicamentos PAMI: ¿Quiénes pueden pedir el 100% de cobertura en marzo 2026?
Para que el sistema apruebe la gratuidad total en medicamentos ambulatorios (aquellos que no son para patologías específicas de alta complejidad), el afiliado debe cumplir con una serie de requisitos socioeconómicos actualizados a marzo 2026:
- Ingresos netos: deben ser inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Si en el hogar reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se extiende hasta 3 haberes mínimos.
- Patrimonio: no se puede ser propietario de más de un inmueble ni poseer embarcaciones o aeronaves de lujo.
- Vehículos: el solicitante no debe tener un auto con menos de 10 años de antigüedad (a menos que haya un conviviente con CUD).
- Exclusividad: es requisito no contar con una medicina prepaga de forma simultánea.
Dato clave de «vía de excepción»: si tus gastos en remedios superan el 15% de tus ingresos y no cumplís con los puntos anteriores, podés solicitar la cobertura total mediante un informe social y revalidación médica en tu agencia.
Medicamentos PAMI: el listado de tratamientos gratis en marzo 2026
Más allá del subsidio social, PAMI mantiene la cobertura del 100% de forma directa (sin necesidad de demostrar vulnerabilidad extrema) para patologías específicas y tratamientos de alto costo, tales como:
- Diabetes: incluye insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas.
- Oncología y Oncohematología: medicación específica para el cáncer.
- Tratamientos Especiales: VIH, Hepatitis B y C, y Hemofilia.
- Trasplantes: medicación inmunosupresora vital.
- Otras afecciones: insuficiencia renal crónica, artritis reumatoidea y enfermedades fibroquísticas.
Para el resto de los medicamentos de uso frecuente, la cobertura oscila entre el 50% y el 80% para patologías crónicas, y un 40% para medicación eventual.
Medicamentos PAMI: cómo gestionar el trámite en marzo 2026, paso a paso digital
La modernización del sistema permite que la mayoría de los trámites se inicien desde la web oficial o la App Mi PAMI. Para solicitar el subsidio social este marzo 2026, seguí estos pasos:
- Ingresá a la web: entrá en pami.org.ar y buscá la sección «Trámites Web«.
- Sección Medicamentos: seleccioná la opción «Medicamentos sin cargo por subsidio social».
- Carga de datos: necesitarás tu número de afiliado y el número de trámite del DNI vigente.
- Receta Electrónica: asegurate de que tu médico de cabecera haya cargado la receta en el sistema. Ya no es necesario llevar el papel a la agencia; con tu DNI y credencial (física o digital) podés retirar directamente en la farmacia una vez aprobado.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar