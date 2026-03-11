Revelaron las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula tras casi dos décadas de hermetismo

Después de años de absoluto bajo perfil, finalmente se conocieron las primeras imágenes públicas de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, uno de los secretos mejor guardados del espectáculo mexicano.

El momento fue captado por el programa de televisión Ventaneando, que logró registrar a los herederos del cantante durante un episodio inesperado en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Durante años, la actriz Aracely Arámbula mantuvo a sus hijos alejados de la exposición mediática, resguardando su privacidad desde su nacimiento y evitando que su imagen circulara públicamente.

Cómo se conocieron las imágenes del hijo de Luis Miguel

Según informó el medio mexicano El Imparcial, el registro ocurrió el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, donde la actriz fue detectada por reporteros mientras realizaba trámites en el mostrador de una aerolínea.

Arámbula intentó pasar desapercibida con lentes oscuros, gorra y cubrebocas, una estrategia habitual para evitar ser reconocida en lugares públicos. Sin embargo, su presencia no pasó inadvertida para la prensa.

La sorpresa llegó cuando dos jóvenes se acercaron a la actriz con total naturalidad, lo que permitió a los reporteros identificar que se trataba de sus hijos con el cantante Luis Miguel.

Por qué solo se difundió la imagen del hijo mayor

El material generó un fuerte impacto en los medios y redes sociales, pero se difundió con algunas diferencias.

Mientras el rostro de Miguel, el hijo mayor, fue mostrado públicamente, la identidad de Daniel —el hijo menor de la pareja— fue protegida, ya que todavía es menor de edad y su privacidad cuenta con mayor resguardo legal.

De esta manera, el episodio rompió casi dos décadas de anonimato, una decisión que Arámbula había defendido firmemente para preservar la vida privada de sus hijos.

Un momento particular para Aracely Arámbula

La aparición de las imágenes también ocurre en un momento particular para la actriz mexicana.

Hace pocos días, Aracely Arámbula anunció su salida del musical “Perfume de Gardenia”, una decisión que generó especulaciones en el mundo del espectáculo y diversas teorías sobre los motivos de su alejamiento del proyecto.

En ese contexto, la difusión de las imágenes de su hijo mayor volvió a poner a la familia en el centro de la atención mediática, algo que durante años habían logrado evitar.

Con información de diario La Verdad