Noche violenta en Centenario: disparos, incendio de un “aguantadero” y un joven demorado por agredir a bomberos. Foto gentileza

Los vecinos de Centenario, una vez más, fueron víctimas de un violento episodio que involucró disparos sueltos en la vía pública, tensión por un incendio intencional a una vivienda deshabitada y agresión a personal de Bomberos Voluntarios que intentaban extinguir el fuego para que no se propague a los terrenos lindantes.

Fueron episodios que ocurrieron en la misma zona pero en diferentes horarios y, según lo aportado por fuentes policiales, ambos tendrían relación ya que resaltaron que el domicilio incendiado era utilizado como «aguantadero». Por el momento, hay un solo joven demorado.

Centenario: disparos contra una vivienda y más de 40 vainas halladas

El primer episodio fue cerca de la medianoche sobre la calle Bolívar y Cuba. El comisario inspector a cargo de la investigación, Nestor Catalan, informó a Diario RÍO NEGRO que tomaron conocimiento del hecho cuando un hombre alertó a la comisaría 52 la situación.

El denunciante declaró que se habían escuchado varias detonaciones en la vía pública y varias de ellas habrían tenido impacto contra su propia vivienda.

Los efectivos arribaron al sitio, pero los atacantes ya no se encontraban en el lugar. Cuando se realizó el rastrillaje, encontraron cerca de la casa vainas de arma de fuego y detectaron varios impactos tanto en el portón como en la fachada de la vivienda.

Para continuar con las tareas investigativas, se cortó el tránsito en la calle y así fue que, mediante una inspección visual, se hallaron más de 40 vainas servidas de calibre 9 milímetros y cuatro plomos, estos fueron los que impactaron contra la casa del vecino.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas y debido a que los atacantes no se encontraban en el lugar, la Policía está trabajando en la revisión de cámaras para poder identificarlos.

Horas después de los disparos, un incendio intencional

Cuando parecía que la tensión había cesado, la comisaría 52 tuvo que regresar al mismo sitio, pero esta vez por un incendio. Catalán remarcó que el fuego se detectó en una domicilio deshabitado que se encuentra a escasos metros de la casa donde reside el vecino que alertó el primer hecho.

Como se trataba de un incendio, fueron convocados en primero Bomberos Voluntarios de Centenario pero al llegar tuvieron que solicitar ayuda de los efectivos policiales ya que estos comenzaron a ser agredidos por dos jóvenes mientras intentaban realizar su trabajo.

El comisario inspector informó que uno de los agresores logró darse a la fuga, pero detuvieron a un joven de 20 años quien llevaba consigo una balanza, presuntamente utilizada para pesar drogas, y una suma de 77 mil pesos en efectivo.

Cuando los bomberos lograron sofocar el fuego, determinaron que el incendio había sido intencional y fue provocado por una bomba molotov. Catalán resaltó que se trata de un sitio que no cuenta con puertas ni ventanas y la misma es utilizada como «aguantadero», además los vecinos aseguran que funciona como «kiosco narco».

El comisario señaló que si bien la investigación aún está en marcha, se pudo llegar a la conclusión que tanto el primer caso como el segundo, tienen relación. Entiende que «los disparos registrados no fue un ataque directo a la casa del primer denunciante, sino al lugar que se usa como aguantadero» pero por la cercanía, quedó involucrada.

Debido a que el domicilio está casi abandonado, Catalán manifestó que se habló con el municipio para evaluar si la estructura se puede derrumbar para evitar que se siga utilizando con propósitos ilegales. Respecto al joven demorado, aclaró que el mismo se lo acusa de haber agredido a bomberos y por resistencia a la autoridad, no obstante no se pudo determinar si tuvo relación los disparos.