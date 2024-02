Multas por radares en Río Negro: cómo reclamar si fui notificado tarde o no quedó asentado que recibí la notificación 

Muchas veces las notificaciones por multas llegan sin que quede constancia de que fueron recibidas. Uno de los pasos es hacer el descargo en el juzgado de faltas o en la página de defensoría, dónde hay una nota modelo para hacerlo.

Ahora, cuándo la notificación tarda más de 20 días desde la fecha en la que salió desde el juzgado de Viedma caduca, por lo tanto, según asesores letrados, lo que el interesado puede hacer es mencionar que fue notificado tarde, por medio de una carta a documento, eso se realiza cuándo ya pasaron los 20 días.

Todos los infractores tienen la posibilidad de hacer sus descargos, en los casos que corresponda; y muchos otros no pueden ser notificados porque no son ubicados en los domicilios registrados, el vehículo ya fue transferido o los datos de la foto multa no son determinantes porque puede suceder que las imágenes de los equipos no son los suficientemente claras como para detectar el dominio del auto.

Una vez que la ASV realiza el acta de infracción correspondiente pasa al Juzgado de Faltas que encabeza César Juárez en la capital provincial y es el encargado de determinar la multa correspondiente, aunque no todas siguen ese camino porque muchas quedan sin efecto porque los infractores no son notificados en los tiempos que marca la ley, otros realizan un descargo válido o las actas presentan algún vicio en su confección.

Multas por radares: el camino desde que se hace, hasta el pago

Una vez que se recepciona el acta de la supuesta infracción comienza el trabajo para notificar al presunto infractor, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Recién cumplido ese trámite el juez define la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutorio, como en cualquier otro expediente judicial.

Ante un resolución condenatoria se abre la posibilidad del pago voluntario, con una quita en el valor total de la multa.

Aquellas personas que deban pagar las infracciones pueden hacerlo con diferentes medios como tarjeta de crédito, débito, billetera virtual, entre otros.

Cómo gestionar las infracciones constatadas por radares instalados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (A.P.S.V.).

Ingresar al sistema, registrarse con sus datos personales y un correo electrónico. Cumplido el registro e identificación como usuario del sistema de infracciones podrá:

–Hacer consultas sobre infracciones de tránsito constatadas por RADARES instalados en jurisdicción de Rio Negro por la A.P.S.V.

–Ver el historial de infracciones

–Descargar actas de infracción y volantes de pago electrónico (V.E.P.)

–Hacer descargos web

–Revisar el estado de sus trámites