Murió Beatriz Sarlo a los 82 años: cuál fue la causa

Murió Beatriz Sarlo a los 82 años, según informaron medios nacionales. La escritora y ensayista se destacó en el ámbito de la crítica literaria y cultural. La noticia se conoció durante la mañana de este martes.

Beatriz Sarlo, según repasan desde Editorial Biblos, una de las tantas que publicaron sus producciones, fue directora de la revista Punto de Vista desde 1978 hasta 2008.

La escritora Beatriz Sarlo había enseñado en las universidades de Columbia, Berkeley, Nueva York, Minnesotta, Maryland y Aarhus.

Beatriz Sarlo fue Simón Bolivar Professor of Latin American Studies en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y becaria del Wissenschaftskolleg, Berlín. Ha recibido la beca Guggenheim.

En 2009, Beatriz Sarlo fue condecorada con la Orden do Merito Cultural, grado Gran Cruz, de la República de Brasil.

De qué murió Beatriz Sarlo

Beatriz Sarlo estuvo internada varias semanas, según consignó La Nación.

De acuerdo a Clarín, el estado de salud de Beatriz Sarlo había empeorado durante los últimos meses, pero se precipitó estas semanas.

Ambos medios relacionan el mal estado de salud de Beatriz Sarlo con la muerte de su pareja, el cineasta Rafael Filipelli, en marzo de 2023.

El ánimo de Beatriz Sarlo habría empeorado aún más con la muerte de Juan José Sebreli, de quien era amiga personal.

Beatriz Sarlo: «Conmigo no Barone»

Una frase de Beatriz Sarlo que se popularizó es «Conmigo no Barone».

Se la dijo al periodista Orlando Barone durante el programa «6, 7, 8» en 2011.

Barone había tratado de vincular las respuestas de Beatriz Sarlo a su pertenencia al Grupo Clarín.

“A veces, trabajar en un canal oficial como éste permite algún tipo de concesión. Uno se siente más aliviado cuando en el lugar donde trabaja no hay que ocultar crímenes de lesa humanidad, no hay que pactar con sospechados de crímenes de lesa humanidad. La pregunta es se puede trabajar…”, había remarcado Barone.

Inmediatamente, Beatriz Sarlo lo interrumpió y respondió: «Conmigo no, Barone, conmigo no. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, aguantaste hasta donde pudiste. Llamá a alguien de Clarín, yo soy una columnista de La Nación y trabajo tres veces por semana en radio Mitre, no voy a responder por ese medio”.

Después, Beatriz Sarlo contó: “fue una ayuda extraordinaria que me hizo Pepe Eliaschev. Pepe me llama la noche anterior y me dice ‘no te olvides, si te dice cualquier cosa, vos decile que trabajó en Extra’. Yo pensé luego ‘Pepe, sos un santo’”.

Beatriz Sarlo y sus libros

Beatriz Sarlo ha publicado:

Beatriz Sarlo y sus premios