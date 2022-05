Murió Belito, el abuelo más famoso de TikTok: la despedida de sus «nietos virtuales»

Belito Rafael García, más conocido como el abuelo famoso de TikTok, murió durante la madrugada del viernes. Lucía, su nieta, lo anunció a través de la cuenta de Twitter personal de Belito, donde él se comunicaba con sus seguidores.

“Hola, soy Lucía otra vez. Lamento decirles que mi abuelo falleció hoy a la madrugada. Les agradecemos de todo corazón por el amor que le dieron hasta el último día. Belito se fue pero muy feliz”, redactó su nieta la triste noticia.

El 10 de mayo, la joven publicó que Belito se encontraba internado por problemas similares a los que ya había padecido: “otra vez hay que tenerlo presente y enviarle sus fuerzas”. Hace unos meses, el abuelo de las redes, pasó unos días en el hospital debido a problemas coronarios.

Con el paso de los días, su nieta continuó informando a los nietos virtuales de Belito que el estado de salud de su abuelo no mejoraba. “Belito está muy delicado, no dejen de mandar sus fuerzas. Si hay algún cambio les voy a avisar, así que por eso no se preocupen, gracias por todos los mensajes y las buenas vibras”, escribió Lucía.

Rafael García, más conocido como Belito, era un hombre de 87 años que se hizo famoso en las redes sociales gracias a sus videos en TikTok. Con su carisma, los videos alcanzaron miles y algunos hasta millones de visualizaciones, de esta manera se ganó el cariño de todos los jóvenes.

Con el éxito de su cuenta de TikTok en 2021 abrió una cuenta en Instagram y en Twitter, donde interactuaba diariamente con sus seguidores y estos le demostraban el cariño que le tenían.

Los videos que llevaron a la fama a Belito fueron uno en donde su nieta Lucía le cortaba el pelo y otro en donde lo filmaban pidiendo “una pizza napolitana con mucho ajo”. En total, logró alcanzar 2 millones de seguidores en total de todas sus redes sociales.

Además, debido a su popularidad entre los jóvenes, fue invitado a la fiesta Bresh a donde asistió vestido de saco y corbata. «Les mando un saludo muy especial en esta noche hermosa. Hermosa porque estoy con ustedes. Yo soy un joven también, pero de 87 años. Les deseo lo mejor del mundo, felicidades. Que dios los bendiga a todos”, escribió Belito luego del evento.

Rafael García era padre de Viviana y Enrique, tenía cinco nietas, Cecilia, Victoria, Lucía, Rocío y Mariana, y dos nietos llamados Pablo. En 2018 Belito había sufrido un ACV, luego de atravesar un cáncer de próstata. Este 20 de mayo su nieta Lucia dio la triste noticia de que falleció a causa de problemas del corazón.

