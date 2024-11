Murió un caballo durante una carrera en el hipódromo de Bariloche

La primera noticia llegó desde Villa Regina: en una carrera de caballos murió el animal y luego su jinete. Los hechos aún se investigan. Ahora la segunda llega desde Bariloche: un caballo murió este domingo por la tarde en el Hipódromo a causa de un paro cardíaco.

El jinete Andrés Baffigi impactó contra el suelo, pero no sufrió lesiones y fue socorrido de inmediato por el servicio de ambulancias contratado para el evento deportivo.

«La yegua cruzó el disco y le dio un paro cardíaco. Por suerte, no hubo que lamentar ninguna desgracia con Ariel Baffifi, la monta, a diferencia de lo que pasó en Villa Regina«, comentó Daniel Mancinelli, socio del Jockey Club Bariloche, en relación a la tragedia durante la carrera de caballos en el club hípico El Chiripá en Villa Regina, donde murió un equino a causa de una descompensación. Con el impacto, el jinete Roberto Ibáñez, de 34 años, sufrió lesiones que, horas después, le provocaron su muerte.

Tras el incidente en Bariloche, Mancinelli aclaró que Baffigi «es monta, corre distintos caballos; no quiere decir que sea el dueño de los animales».

La yegua no cayó en medio de la carrera adelante del público, de modo que su muerte pasó algo inadvertido. «Según lo que comentaron los asistentes, corrió la carrera y en el sujetado, que tiene unos 200 metros, se chocó con la empalizada. Suele pasar que cuando se desbocan y no los podes sujetar, se llevan puesto lo que tienen. Puede haberse golpeado y le dio un paro cardíaco», mencionó.

De todos modos, al conocerse la muerte del animal, entre los asistentes comenzó a circular el rumor acerca de las condiciones del caballo y las causas de su muerte. «El problema es que no se pueden hacer estudios. No hay forma de controlar doping. En primer lugar, es algo muy costoso, no tenemos ni los medios ni la tecnología y, además, para controlarlo, necesitás 48 o 72 horas desde el sembrado», indicó Mancinelli que lleva 38 años como socio en el hipódromo de Bariloche.

Destacó que, hoy, los controles solo se realizan en los hipódromos oficiales, antes de cada carrera ya que se requieren 48 horas para conocer los resultados. «En el hipódromo de San Isidro, les hacen controles de orina y no les pagan el premio hasta no tener el resultado. Acá te enterás cuando el problema está consumado. Habría que hacer algo más profundo para que la actividad no se arruine», señaló.

Calificó la actividad como «una fábrica sin chimenea que mueve mucha plata, directa e indirectamente. Todo eso enturbia el deporte; por eso hay que buscar una alternativa. No hablo de prohibirlo ni mucho menos, sino de que los laboratorios puedan funcionar más eficientemente o hacer un acuerdo, por ejemplo, para tener un servicio veterinario al igual que los hipódromos oficiales».

Una carrera de caballo por mes en Bariloche:

Desde la Subsecretaría de Inspección General de Bariloche confirmaron que el hipódromo de Bariloche está habilitado para las carreras cuadreras de caballos. «Cada tanto, hacen un pedido de permiso de eventos», señaló Fabián Llacer, el titular de la cartera municipal.

Mancinelli explicó que las carreras «no son oficiales y se realizan una vez al mes, con la participación de un promedio de 50 caballos, no solo de Bariloche sino de El Bolsón, Lago Puelo, Esquel, Ingeniero Jacobacci».

Mancinelli, oriundo de Santa Fe, se definió como fanático de la actividad del Jockey Club. «El problema es que, aunque nadie quiere que pase esto, existen las pichicatas y el enchufe se hace algo incontrolable. El caballo es como un atleta que no habla y necesita del cuidado. Y cada vez se le ponen cosas más violentas como se conoció en Neuquén», dijo en referencia a un caso de 2019. Dos años después, el dueño de un caballo y un jockey fueron juzgados por haber dopado un caballo para correr una carrera en un hipódromo de Neuquén. «Milito», el equino, ganó la competencia, pero apenas cruzó el disco se desplomó y murió. Al animal lo habían trasladado desde Bariloche y según los análisis, le habían dado cocaína y efedrina, entre otras sustancias prohibidas.