Ni la ley logró asegurar los talles grandes en la región

Laura Boudimir de la localidad de Chimpay, sostuvo: “cuesta un poco. Si bien hay, lo que no hay es cantidad y estéticamente no es de lo mejor. Muchas veces se consigue ropa de talles especiales pero si uno quiere algo que esté a la moda o que esté más lindo con algo de diseño cuesta un poco más o mucho más. Es difícil de conseguir. Como esta es una comunidad chica uno le encarga a algún comerciante lo que querés comprar, pero no siempre se consigue lo que se quiere”.

“No es nada sencillo poder comprar ropa XXXL porque las tiendas no traen y eso nos perjudica a quienes las necesitamos; no se respeta la Ley de Talles o solamente las mujeres encuentran algo de ropa”, comentó apenado Gonzalo Actis, vecino de Luis Beltrán.

“Hay muy pocos lugares para conseguir ropa como para mi tamaño o incluso más chica. Es cara la ropa pero hay”.

Rodrigo Goicochea,

vecino

“El calzado es otro tema difícil.

Vas a un comercio y tenés que hacerles sacar 25 cajas, y me quedo con la última” .

Atilio Barbosa,

vecino

“Obviamente está buena la ley nacional, pero también está bueno ayudar al comerciante con los costos”.

Mariano Katz, presidente de la Cámara de Comercio

LO QUE DICE LA LEY

En Río Negro, una de las provincias que tiene una ley sobre este tema, sus especificaciones son vagas en un texto breve.

La ley 4806 fue sancionada en octubre de 2012 y reglamentada por el decreto N° 1111 recién en el 2014.

Su texto menciona puntualmente: “Exige a las empresas industriales radicadas en la provincia dedicadas a la fabricación de indumentaria la confección de prendas en todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas”.

Un comercio pensado desde lo inclusivo

La dificultad que representaba la compra de ropa a su mejor amigo con sobrepeso fue un disparador para ella. No había local con una oferta acorde a lo que buscaba, tanto por su talle como por la calidad y modelos que él quería. Para conseguir debía viajar hasta Buenos Aires y allá adquirir sus pantalones, remeras, camperas.

“Entré a buscar lo que había en Roca para mujeres, no había un lugar en que consigan ropa de calidad y moderna. Lo que sí había era mucho maltrato a quienes pedían talles especiales”, recordó Lorena Peche (34) quien hace 4 años abrió un local dedicado exclusivamente a los talles especiales.

“Las adolescentes o jóvenes con talle 54 o 56 de pantalón no conseguían algo bueno y moderno, por eso es que trabajo una línea juvenil para todas las edades. Tengo hasta vestidos en talles especiales”, explicó. Su comercio, pensado desde su eslogan como “una boutique diferente”, fue concebido como un lugar inclusivo. “En el local el probador es de dos metros por dos, hacemos asesoramiento de imagen gratuito siempre que lo quieran”, agregó la joven comerciante.

“Mis clientas me cuentan que al entrar a un local cualquiera, los mismos empleados les dicen ‘acá no hay talle para vos’”, relató.

Para los comerciantes también es cuestión de costos

Desde la Cámara de Comercio de Valle Medio, Mariano Katz, su titular, sostuvo que “estuvimos viendo y hablando con los comerciantes. Y hay comercios que tienen talles grandes. Se consiguen más para mujeres pero hay stock. Y a veces por una cuestión de costos hay comerciantes que no traen esos talles. No está tan buena esa situación. Pero no es que no hay”.