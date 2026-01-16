Tarde de rock a orillas del río Limay: un sábado de música y encuentro en el Alto Valle de Neuquén

Dorsal, una de las bandas que dará el presente este sábado de rock en el río Limay. (Foto: Gentileza).

A orillas del Limay, entre el pasto verde y el azul del río, un grupo de músicos del Alto Valle invita a celebrar el arte independiente de Neuquén y Río Negro. Al ritmo del rock, este sábado 17 de enero, la Casa Grillo abre sus puertas con una propuesta autogestiva. Además de generar el encuentro, buscan promover la cultura como herramienta de resistencia y transformación social.



El evento reunirá a talentos como Ailuz (solista), la banda Dorsal, Dulce Ironía y La Espacial, todos ellos pilares de la Asociación de Músicos Independientes de Neuquén (AMI). La convocatoria es a las 18 en Plottier, cerca de China Muerta.



“Este festival es muy esperado por todos. Hace varios meses nos contactaron y es muy lindo poder pensarlo con tiempo”, contó Ailuz. ¿La mejor parte? El trabajo conjunto con sus compañeros: “Cuando empezamos a ver con quiénes íbamos a tocar fue hermoso. Tocar con mis amichis es familia”.

Un festival para reconocer a los «trabajadores de la música» en Neuquén



La compositora y cantante con 12 años de trayectoria señaló que esta camaradería es el motor del evento que “promete estar muy bonito”. Su colega Marcelo Albornoz, compositor y vocalista de Dorsal, valoró la invitación. “Somos justo grupos que luchamos por los derechos de las y los trabajadores de la música”, remarcó.



Esta lucha por la dignificación del arte local es un eje central para ambos artistas. Ailuz, secretaria de la AMI, enfatizó la necesidad de profesionalizar la actividad: “Si bien hacemos música porque amamos la música, es un trabajo. Nos vemos como trabajadores de la cultura y hacedores de la cultura de la región”.



Promueven la sociabilización de la información sobre derechos y la asociatividad, buscando erradicar prácticas como “tocar por el Pancho y la Coca”. Albornoz sostuvo que el festival en Casa Grillo es un claro ejemplo de esta filosofía: una celebración de la música donde cada detalle, desde el sonido hasta la comida, genera un movimiento económico.



Así, la autogestión y las redes colaborativas entre artistas surgen como respuesta a la falta de espacios y apoyos estatales. Ailuz y Marcelo lo saben bien.



La cantante recordó sus inicios en la música hace 12 años sobre el escenario de la “Arpillera”. “Era un espacio cultural muy lindo. Ahí fue la primera vez que toqué en vivo. Toqué una canción mía, después eran todas covers porque todavía no hacía composiciones”, contó.



Ailuz decidió apostar por crear y expresar su arte en la región. Es una arquitecta de canciones que entrelaza la introspección lírica con la militancia cultural. Su formación en Letras le brindó una consciencia estructural sobre el lenguaje que le permite canalizar su “verborragia” natural en poesía cantada.



La artista no se queda quieta. Ha migrado de la clásica cantautora de guitarra y voz hacia una búsqueda sonora más “minimalista” y experimental, incorporando bases electrónicas y explorando nuevos idiomas, como lo demuestra su sencillo en francés que espera lanzar en marzo.

Ailuz, la reconocida artista de la escena valletana. (Foto: @roni.nphotography).



Albornoz, por su parte, lleva 15 años al frente del trío neuquino Dorsal. Encarna la figura del “rock con conciencia”, un estilo que combina la potencia sonora con letras que cuestionan el consumismo, la competencia desmedida y lo que el vocalista definió como “cultura extractivista”.



Hijo y sobrino de músicos, bisnieto de mapuches y alemanes, Marcelo se define como el producto de un “crisol” cultural. Comenzó a empaparse del rock desde el entorno familiar, tocando la batería desde la adolescencia. Hoy, entrelaza su faceta de líder de una banda con la de profesor de música en escuelas secundarias. Le gusta difundir la pedagogía del arte a las nuevas generaciones. “Amo transmitir la música”, enfatizó.



Además de Ailuz y Dorsal, la grilla del festival en Casa Grillo se completa con dos grupos de renombre en el Alto Valle. Dulce Ironía, una banda de Cipolletti con más de dos décadas de trayectoria en la escena valletana, dará el presente en el Limay. Ailuz destacó la versatilidad y el recorrido musical del grupo. “Hacen rock, punk, tienen un par de canciones reggae. Es una banda que ha viajado por todo el país”, remarcó.



La Espacial promete una puesta en escena impactante. Liderada por Laureana Maggio, actual presidenta de la AMI, la banda se destaca por su “rock muy contestatario” y una vigencia permanente desde hace ocho años. “Son artistas que yo admiro mucho, que vienen trabajando hace muchísimo tiempo”, agregó Ailuz.



La admiración es compartida por Albornoz, quien no escatima en elogios hacia la vocalista. “Laureana es una showwoman tremenda. Es de las mejores voces femeninas del país”, opinó.



Ambos artistas convocaron a disfrutar de la música valletana frente a un atardecer en el río Limay, una ocasión para combinar el disfrute y el encuentro con la defensa del arte local. Albornoz motivó también a animarse a crear: “La cultura es un espacio de resistencia, estamos en un momento sociopolítico complicado. En ese contexto, creo que es el momento de hacer arte, de hacer música y de resistir”.

La grilla de artistas en el festival de rock sobre el río Limay en Casa Grillo

La Espacial:

Fusiona el rock de los 70 con sonoridades contemporáneas. Está integrada por la compositora y vocalista, Laureana Maggio, Pablo Lyardet en bajo, Emmanuel Paredes en batería y Amadeo “Bruja” Lauryn en guitarra.

Dorsal

La banda liderada por Marcelo Albornoz en voz y guitarra se caracteriza por su “rock con conciencia”. El trío se completa con Daro Manson en bajo y coros y el recientemente incorporado Lucas Martín “Lillo” en batería.

Ailuz

Ailuz, compositora y cantante neuquina, cumple este enero 12 años de trayectoria. Su formación en Letras y su voz la distinguen dentro de la escena musical del Alto Valle.

Ailuz presente este sábado en Plottier. (Foto: Juan Lafken)

Dulce Ironía

El trío de rock alternativo originario de Cipolletti y Fernández Oro celebró 20 años . Lo integran Rodrigo Troncoso (guitarra y voz), Nadia Escobar (bajo y voz) y Bruno Chandía (batería y voz).