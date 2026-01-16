El Gobierno autorizó por DNU los viajes internacionales de Javier Milei a Davos y por el acuerdo Mercosur-UE

El Poder Ejecutivo publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que autorizó al presidente Javier Milei a ausentarse del país para cumplir con su agenda internacional en Paraguay y Suiza.

El mandatario formará parte de actividades oficiales relevantes, la primera de ella consiste en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea; la segunda es para participar del Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de de enero.

DNU: la autorización para que Javier Milei se ausente del país

El DNU llega pocos días antes de los compromisos internacionales claves para el mandatario: la tan esperada firma del Acuerdo de Libre Comercio que se celebrará el 17 de enero en Asunción y el Foro Económico Mundial que se realizará entre el 19 y el 23 de este mes.

La medida se tomó a partir del artículo 99, inciso 18 de la Concitación Nacional que establece que el presidente solo puede abandonar el país con autorización del Congreso, salvo en casos justificados de servicio público y cuando el Parlamento no se halle en sesiones.

Según lo expresado en el decreto, «los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación han finalizado el 30 de noviembre de 2025 y el 30 de diciembre de 2025, respectivamente». A su vez remarcaron la «imperiosa necesidad de representar al Estado nacional en el ámbito internacional», y afirmaron que «resulta impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones».

El decreto publicado enfatiza la centralidad de los compromisos que debe asumir el presidente en su carácter de jefe de Estado.

El documento lleva las firmas de Javier Milei y de todos sus ministros Manuel Adorni, Diego César Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti, Luis Andrés Caputo, Alejandra Susana Monteoliva, Mario Iván Lugones y Sandra Pettovello. El artículo 1, establece: «Autorízase al titular del Poder Ejecutivo Nacional a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026″.

