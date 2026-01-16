EN VIVO
En vivo | Incendios en la Patagonia: preocupa la alerta de viento en Chubut, así sigue el combate contra el fuego este 16 de enero
Pasó más de una semana desde el inicio del fuego. El fuego en Puerto Patriada logró ser contenido, pero Los Alerces aún se mantiene entre los focos más preocupantes. Seguí la cobertura minuto a minuto.
A diez días del inicio del desastre, la Patagonia oscila entre el alivio de las precipitaciones y la amenaza persistente de las reactivaciones. Aunque la lluvia logró contener el avance descontrolado en gran parte de la Comarca, las ráfagas de viento pusieron en vilo al Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya devoró 14 mil hectáreas de bosque nativo.
El panorama operativo se reformula minuto a minuto: mientras en Los Glaciares la situación comienza a estabilizarse, en Chubut la visita del ministro Diego Santilli fue reprogramada para priorizar la dinámica de un despliegue que ahora depende estrictamente de las ventanas climáticas y el descenso de la temperatura.
En paralelo al combate directo, el sistema de emergencias sumó un refuerzo histórico con la incorporación de 50 nuevos brigadistas y equipamiento tecnológico de punta para el Splif, incluyendo drones y cámaras de monitoreo que blindarán la vigilancia en El Bolsón. Mientras tanto, el plano judicial sigue sumando capítulos con la imputación por el ataque con navaja a un brigadista en El Manso, un hecho que expone la tensión social que subyace a la tragedia ambiental. Con un 85% del incendio contenido en Epuyén pero focos activos en zonas de difícil acceso, la región apuesta todo a la tregua del frío y a la precisión de la tecnología satelital de la NASA para intentar cerrar, finalmente, el perímetro del desastre.
¿Cuál es el estado de los incendios?
Preocupa la alerta por viento en Chubut
Las lluvias y el descenso de temperatura trajeron alivio, sin embargo resaltaron que el viento pronosticado para este viernes condiciona las tareas de brigadistas y medios aéreos.
El Gobernador de Chubut confirmó que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido
La confirmación fue realizada por el gobernador Ignacio Torres, quien informó que «el incendio está 100% contenido”. Torres destacó el rol del Comité de Emergencia, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y el apoyo de provincias como Neuquén y Río Negro, además del inicio de una etapa enfocada en la reconstrucción.
Los Alerces bajo fuego: el Ejército sostiene el operativo en Chubut
Los helicópteros Bell 407 de la Aviación de Ejército realizan vuelos constantes, reabastecimiento de agua y lanzamientos con helibaldes sobre los focos activos. El Ejército destacó que se está acompañando el trabajo de bomberos y brigadistas «para proteger a la comunidad y los recursos naturales».
Continúa el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas en las tareas de combate de los incendios forestales en Chubut.
En el Parque Nacional Los Alerces, principal zona de operación, los helicópteros Bell 407 de la Aviación de Ejército operan de manera constante, reabasteciéndose de agua…
Avanza el combate del incendio en Los Alerces: tránsito restringido en Ruta 71
Según el reporte diario, la jornada del miércoles presentó un escenario más favorable por las precipitaciones y el descenso de temperatura. Ese cambio elevó la humedad en laderas y valles, lo que ayudó a moderar el comportamiento del fuego. En el operativo participan más de 200 personas y operan ocho medios aéreos. La Ruta 71 permanece con tránsito restringido entre Portada Norte y Quebrada del León.
«No hay que bajar la guardia»: el pedido de Bomberos tras el alivio de la lluvia
La lluvia reciente permitió a las cuadrillas acercarse con mayor seguridad a los focos críticos, pero la dinámica del viento mantiene el riesgo de reactivaciones en toda la zona.
Diego Santilli reprogramó su visita a Chubut
Según confirmaron fuentes del entorno del funcionario nacional a Diario RÍO NEGRO, la visita fue reprogramada luego de una comunicación telefónica entre Santilli y el mandatario provincial. Desde el gobierno chubutense explicaron que la decisión se tomó debido a que para este miércoles están anunciadas lluvias en las zonas afectadas por el fuego, lo que modifica la dinámica del operativo en terreno.
Cómo usar el mapa de la NASA para ver los focos de incendio en tiempo real
El fuego sigue activo en Los Alerces y está contenido en un 85% en Epuyén
Imputaron al hombre que atacó con una navaja a un brigadista del Splif
Lo llamativo del caso es el vínculo cercano entre ambos: son cuñados y viven a solo 50 metros de distancia. Tras el ataque con una hoja de 22 centímetros, que le provocó heridas en la mano al brigadista, la Justicia dictó una restricción de contacto y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación.
Esperanza en la Cordillera: La lluvia trae alivio tras nueve días de fuego
Sin embargo, el operativo mantiene la guardia alta debido a ráfagas de viento que podrían alcanzar los 87 km/h. Los 659 brigadistas aprovechan esta ventana de humedad para consolidar las fajas antes de que el clima vuelva a ser hostil.
Por qué la Comarca Andina transita una era de incendios más virulentos
Río Negro: sin focos activos, pero con riesgo extremo en varias zonas
Mientras combaten el incendio, Walter cuida de los animales de Puerto Patriada: mirá el video
Les presento a Walter Díaz, médico veterinario que pone el cuerpo y el corazón para asistir a los animales heridos que lograron sobrevivir al #Incendio en la Patagonia argentina. En medio del dolor, su compromiso es esperanza. 🐾🔥💔
A la estupidez se la combate con la verdad», la respuesta de Torres ante los incendios
Respecto a la jurisdicción federal, el gobernador aclaró: “Es importante decirlo con absoluta claridad: las tierras que forman parte de un Parque Nacional, como Los Alerces, no se pueden vender ni cambiar de destino, porque así lo establece la Ley Nacional de Parques”. Para cerrar su mensaje, sentenció: “A la estupidez se la combate con la verdad. Y en Chubut, las leyes se respetan”.
Los Alerces: El viento reactiva focos y el combate es «extremo» en el Arroyo Braese
El operativo, que ya moviliza a más de 200 personas, incluye la colaboración de bomberos de Chile (Palena) y fuerzas federales. Como medida de seguridad, las autoridades informaron que la Ruta 71 tiene tránsito restringido entre la Portada Norte y Quebrada del León. El titular de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, permanece en la Villa Futalaufquen coordinando los refuerzos ante un índice de peligrosidad que se mantiene en niveles extremos.
Incendio en Epuyén: el fuego destruyó más de 20 casas, una estancia y dos complejos turísticos
La funcionaria declaró en FM Chubut que unas 25 viviendas se prendieron fuego, incluyendo una estancia; mientras que otros dos complejos turísticos con nueve cabañas también fueron dañados por el incendio. Asimismo, indicó que unas ocho personas permanecen evacuadas.
Por otra parte, en El Hoyo la cifra de casas afectadas ascienda a unas 10, mientras que a una semana del incendio en Puerto Patriada ya no se registran personas evacuadas por el fuego.
“Se hizo un trabajo enorme para salvar viviendas y que esta vez los números sean mucho menores, aunque eso no quita que hay familias que han perdido todo, sus sueños y sus ilusiones”, dijo Papaini, añadiendo que todas las propiedades sufrieron «destrucción total».
Incendio en Chubut: la Fiscalía descartó la hipótesis del Gobierno de un atentado mapuche
Parque Nacional Lanín aplica multas millonarias por hacer fuego en lugares prohibidos
– Multas económicas: Van desde los $400.000 hasta los $6.000.000, dependiendo de la gravedad del caso.
– Denuncias penales: Se realizarán de forma automática en los casos detectados de fuego en lugares no habilitados.
Desde la institución recordaron que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings que cuentan con prestaciones habilitadas. Esta medida no admite excepciones y es considerada fundamental para prevenir daños irreversibles en el área protegida.
Los Alerces: más de 200 personas y brigadistas chilenos combaten el fuego para proteger viviendas
Milei agradeció a los brigadistas y Adorni detalló el auxilio de Nación
Además, confirmó que 22 de los 32 incendios detectados en la región ya fueron extinguidos. El operativo incluye desde 15.000 litros de nafta donados por YPF hasta asistencia financiera del Banco Nación para productores afectados.
GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.
ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.

NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU…
NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE
Riesgo de incendios en Río Negro: «El índice de peligrosidad sigue siendo extremo», advierte el SPLIF
El Gobierno Nacional dijo que los incendios fueron por un «grupo terrorista»
¿A cuánto equivale la superficie quemada en Puerto Patriada?
La zona afecta representa casi 6 veces la ciudad de Neuquén. La capital neuquina tiene una superficie aproximada de 2.000 hectáreas (zona urbana). El incendio ya devoró el equivalente a 6 ciudades de Neuquén. Esto es más de la mitad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Splif logró controlar un nuevo foco de incendio en El Bolsón: qué pasó
SPLIF, Policía, Bomberos Voluntarios y tránsito de la municipalidad de El Bolsón continúan en el lugar. Recordaron que: «No está permitido circular por el aeródromo, nos encontramos con incendios activos en toda la región y la circulación es constante».
El fuego en Puerto Patriada saltó la Ruta 40 y ya afecta casi 12.000 hectáreas: llegan refuerzos de Córdoba
Actualmente, el esfuerzo de las dotaciones se concentra en proteger infraestructura clave sobre la Usina y la Escuela de El Coihue. Además, realiza apertura de fajas con maquinaria pesada y resguardo preventivo con camiones cisterna.
Desde el sábado, el incendio avanzó sobre el margen noroeste del Lago Epuyén (sector Cárdenas), afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas.
Un brigadista sufrió graves quemaduras durante el combate del incendio en Epuyén
El reporte médico inicial, difundido por Infochucao el combatiente presenta quemaduras en el 54 % de su cuerpo. La directora del nosocomio de El Bolsón, Dina Lavesini, confirmó el ingreso del paciente y su posterior derivación de urgencia al Hospital de San Carlos de Bariloche.
El traslado se realizó con el fin de que el brigadista reciba atención médica de mayor complejidad y especializada para su tipo de cuadro.
Nación envía camiones con ayuda y electrodomésticos para Chubut
El operativo se coordinó entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y el ministerio de Desarrollo Humano de Chubut para agilizar la respuesta.
Según el detalle oficial, el envío incluye:
Equipamiento del hogar: heladeras, freezers, calefones, estufas, anafes y tanques de agua.
Asistencia inmediata: colchones, bolsas de dormir, artículos para bebés y diversos tipos de vestimenta y calzado.
Extinguieron los incendios en el parque Nacional Lanín
Valle Magdalena: tras confirmar la extinción del foco (de 20×20 metros), las autoridades informaron que ya se encuentra habilitado el uso público y el ingreso al Lago Tromen.
Mallín del Ternero: el fuego afectó una superficie de 20×50 metros. En este sector fue clave la colaboración de cinco pobladores de la zona que trabajaron en la extinción directa junto a los brigadistas y medios aéreos.
Río Negro en «riesgo extremo», pero sin focos activos
Señalaron que se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de ignición y obliga a extremar las medidas de cuidado por parte de vecinos y turistas.
“Hubo intención criminal”
En diálogo con Splendid AM 990, el funcionario explicó que hasta ahora el fuego mantenía un comportamiento cíclico, pero que ese patrón se quebró.
El funcionario sostuvo: “Habíamos entrado en una suerte de movimiento cíclico que quemaba de día y de noche se aplacaba, nos daba algo de aire para trabajar porque las llamas cedían en su tamaño, que son enormes. Eso no ocurrió anoche, no hubo cese de actividad nocturna, sino que tuvo gran intensidad, avanzó mucho”.
Lanzan una colecta para ayudar a los bomberos
Por esa razón, la Fundación Bomberos de Argentina relanzó su campaña solidaria “Puentes de la Prevención” para recaudar fondos destinados a reponer equipamiento esencial y reforzar la primera línea de combate contra el fuego.
Siguen buscando a los responsables
Incendios en Parque Lanín: uno circunscripto, otro activo
Desde el Parque Nacional Lanín reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención y recordaron que está absolutamente prohibido hacer fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.
Neuquén suma dos focos activos en el Parque Nacional Lanín
Córdoba se solidariza con Chubut para combatir el fuego
Los brigadistas se trasladaron este viernes hasta la localidad de El Hoyo, donde se estableció la base operativa. El contingente viaja con equipamiento completo y logística propia, en una misión prevista inicialmente por 10 días.
Incendio en Villa Pehuenia: el foco en el cerro Chañy está rodeado y bajo control
Debido a la complejidad del acceso, un helicóptero trasladó a los brigadistas de la cuadrilla de Villa Pehuenia para garantizar un ingreso seguro. En el sector trabajan 10 personas y tres aviones puestos a disposición por el Gobierno de Neuquén, que desde las 7 de la mañana realizan tareas de carga y descarga de agua, en un operativo que se mantiene bajo seguimiento permanente.
Confirmaron foco de incendio en Pehuenia
Tras una tormenta eléctrica en el lugar, durante el martes 6, vecinos alertaron al Cuartel de Bomberos N.º 20 “Héroes de Malvinas” de Villa Pehuenia y Moquehue, sobre la presencia de humo en un sector boscoso del Cerro Chañy.
Neuquén enfrenta el fuego tras una tormenta histórica
Comenzó a operar el avión más grande sudamérica en el incendio en Puerto Patriada
El primer lanzamiento se realizó sobre las laderas del cerro Pirque, en la localidad de Epuyén, uno de los sectores más afectados por el incendio.
La triste historia de la perra del trabajador de Puesto Patriada que murió en el choque en Ruta 40: «No te apartaste»
Incendios en la Patagonia: los pinos, una amenaza silenciosa
El dramático testimonio de una familia que perdió todo en el incendio de Puerto Patriada
Números de emergencia en la Patagonia
Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:
- 103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.
- SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).
- SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).
- 911 Emergencia (general).
Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)
