No arrancaron las clases en El Manso por falta de transporte

Los estudiantes no pudieron iniciar las clases en El Manso. Foto: archivo

Este miércoles estaba previsto el inicio de clases en la escuela primaria 92 y el Centro de Educación Técnica (CET) 35 de El Manso, pero los chicos no pudieron asistir a los colegios por falta de transporte.

«Tenemos niños que vienen de Paso de León, en el límite con Chile y muchos chicos que vienen de Los Repollos a 40 kilómetros de distancia. Ayer nos avisaron que no habían llegado a un acuerdo con ninguna compañía y no teníamos transporte», relató Magdalena Bibiloni, la madre de un alumno del CET 35 al que concurren 60 alumnos.

De esta forma, aseguró, el 90% de los estudiantes que no vive en cercanías de la escuela no puede asistir. «Hay padres que tenemos vehículos y podríamos alcanzar a nuestros hijos o a vecinos hasta el establecimiento, pero decidimos no hacerlo porque es otra marca de desigualdad«, aseguró la mujer.

Bibiloni comentó que apenas asumió el nuevo comisionado de Fomento de El Manso, los padres le comentaron que habían cerrado el año con problemas en el transporte a fin de revertir el inconveniente. «Le pedimos que asegurara el transporte hace un mes y medio. Ayer nos dijo que no había acuerdo«, señaló.

Los alumnos del CET 35, distribuidos en cuatro cursos, no cuentan con un edificio propio y las clases se dictan en un aula de la escuela 213, en un aula del CEM virtual y en un aula móvil. La comunidad educativa lanzó una campaña solidaria en enero con el objetivo de construir dos aulas de la escuela secundaria. «Estamos cansados de no tener respuestas por parte del estado», objetó Bibiloni.

Esta mañana, este diario intentó, sin éxito, comunicarse con el delegado de Educación de El Bolsón, Manuel Llera, que viajó a El Manso.