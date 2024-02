Incendio en Brazo Tristeza: «No hay otro bosque igual en la zona norte del parque Nahuel Huapi»

«No se quemó cualquier bosque. No hay otro igual en la zona norte del parque nacional Nahuel Huapi, con excepción de Puerto Blest«. Seis meses antes del incendio que se desató en la costa sur del brazo Tristeza, en la ladera del cerro Capitán el 4 de febrero pasado, la investigadora del Conicet Andrea Premoli había recorrido la zona, junto a la licenciada en Biología Dayana Díaz, que estudia especies de árboles en peligro de extinción como el alerce y el ciprés de las huaytecas.

«Son especies que están en zonas prístinas y de alta precipitación, como el Brazo Blest. El alerce está en el Brazo Tristeza y son poblaciones que no han sido estudiadas históricamente porque son zonas de muy difícil acceso. Con un bote del Inibioma (Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente) pudimos acceder», explicó Premoli, doctora en Biología.

Seis meses atrás, las investigadoras recorrieron el área afectada hoy por el incendio y el fondo del Brazo Tristeza. «Encontramos individuos que tenían más de un metro de diámetro. Eso quiere decir que eran alerces de más de mil años. Es invaluable el daño que se ha causado«, señaló esta docente jubilada de la Universidad Nacional del Comahue y agregó: «Imaginate la desesperación cuando empezó el incendio en la zona donde hay alerces. Es una especie amenazada que puede vivir hasta más de 3.000 años».

Precisó que el alerce se trata de la segunda especie más longeva del mundo (la primera se llama pinus longeva, es característica de Norteamérica y puede vivir hasta 5.000 años).

«¿Cuál es la importancia del alerce?», consultó este diario. Según Premoli, estas coníferas pueden resistir altas precipitaciones con lo cual «ocupan un nicho ecológico importante«.

Pero además, permiten reconstruir el clima del pasado. «El ancho de los anillos del alerce son un indicador del clima. Un anillo más delgado habla de una condición más fría o seca. Mientras que un anillo más ancho quiere decir que el árbol pudo crecer más. Al entender el pasado, podemos predecir el futuro en base a las tendencias climáticas», especificó.

Según las estimaciones de las autoridades de Parques Nacionales, el incendio que ya consumió 634,8 hectáreas se habría iniciado por un fogón mal apagado en una zona restringida a la que sólo puede accederse por embarcaciones, desde el lago. El fiscal Rafael Vehils Ruíz, a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche, solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita esclarecer el origen del incendio.

«Es una pérdida irreparable porque el del Brazo Tristeza no es cualquier bosque. Es un bosque prístino de características parecidas al del Brazo Blest. Hay especies que son típicas de la selva valdiviana y no están en cualquier parte del parque, como el mañio hembra o el tineo«, señaló Premoli.

Destacó que las prohibiciones para hacer fuego o acampar «no son un capricho». «Desde que se puso de moda el Brazo Tristeza y fue publicado en redes sociales, cada vez más gente comenzó a recorrerlo en bote pero no toma consciencia de lo valioso que es el bosque y la amenaza que representa hacer un fuego para un asado», indicó.

Las investigadoras ya acordaron con las autoridades de Parques Nacionales evaluar los daños de la zona una vez que se logre controlar el incendio, basándose en la información previa del sitio, a fin de poner en marcha un plan que permita restaurar la zona quemada.

«Lo que hay que entender es que no todos los bosques son iguales, de ahí la importancia de seguir la reglamentaciones que no son aleatorias, ni caprichosas«, destacó.

Aclaró que si bien hay especies que se pueden restaurar en los sitios donde hubo incendios, como los coihues o las lengas que se cultivan en viveros, la situación con los alerces resulta mucho más compleja. «Es una especie que necesita de semilla para volver a establecerse. Pero a diferencia de otras especies de árboles, no producen semillas todos los años. Es probable que si vamos a Puerto Blest no encontremos semillas de alerces porque se producen esporádicamente. Es una limitación. Entonces, no es tan fácil diseñar una restauración en un año y conseguir plantas y semillas», recalcó.

El plan, en principio, consiste, en buscar semillas en el fondo del Brazo Tristeza donde hay otros ejemplares de alerces.