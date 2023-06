Oferta laboral: cómo es la inscripción para trabajar en la Universidad del Comahue

La oferta laboral que surgió de la Universidad del Comahue vienen generando un gran interés. La semana pasada, comenzaron las inscripciones para el concurso con el que se cubrirán 19 cargos no docentes. La modalidad puede ser virtual o presencial. ¿Cómo es el proceso?, el secretario general de la Casa de Altos Estudios, Santiago Nuñez, lo explicó para Diario RÍO NEGRO.

La inscripción comenzó el viernes de la semana pasada y aunque hubo alguna confusión sobre el cierre, Nuñez confirmó que el último día para anotarse será este jueves, 8 de junio.

Contó que la semana pasada se anotaron 110 personas de forma presencial. Como había una gran cantidad de gente en la fila, les entregaron números para que tuvieran prioridad este lunes. También, indicó que sumaron a más personal para poder procesar la documentación que llega de manera virtual.

Oferta laboral: de qué se trata el trabajo en la Universidad del Comahue

La convocatoria se realizó para cubrir 19 cargos. Todos son parte del escalafón no docente. Este es uno de los claustros que forman parte de la Universidad, junto al de docentes, estudiantes y graduados. Además, cuentan como organización propia con la Asociación del Personal No-docente de la Universidad Nacional del Comahue (APUNC).

Desde la Universidad se aclaró que se trata de trabajos temporarios. Tendrán la categoría 7 y una carga laboral de 35 horas semanales.

Quienes resulten elegidos, cubrirán tareas en diferentes unidades académicas y en dependencias administrativas de la sede central.

Siete de los 19 cargos son para dependencias de la administración central, cinco para la Facultad de Economía y Administración, cuatro para la Facultad de Humanidades, uno para Ingeniería e igual número para las Facultades de Turismo y Ciencias Médicas.

Oferta laboral: cuándo termina la inscripción para trabajar en la Universidad del Comahue

La inscripción para trabajar en la Universidad del comahue comenzó el viernes de la semana pasada, el 2 de junio.

Algunas publicaciones generaron confusión, pero Nuñez confirmó que se finalizará el próximo jueves, 8 de junio.

Oferta laboral: cómo inscribirse para trabajar en la Universidad del Comahue

Hay dos modalidades para inscribirse para trabajar en la Universidad del Comahue: presencial y virtual.

La modalidad virtual es bastante sencilla, ya que consiste en enviar la documentación requerida por mail, a la casilla capacitacionunco@gmail.com

La modalidad presencial se desarrolla en la sede central de la Universidad, en Buenos Aires al 1400, en Neuquén. El secretario general indicó que se toma la documentación en la zona del aula magna, por lo que la fila se forma en el hall central (por donde también se accede al rectorado). Recomendó a quienes no conozcan la zona que consulten al personal, que rápidamente podrán orientarlos.

Nuñez indicó que la instancia solo consiste en la recepción de documentación, por lo que demora unos 10 o 15 minutos, pero ante las filas que se forman, el tiempo de demora es el de espera.

Oferta laboral: requisitos para trabajar en la Universidad del comahue

Argentino/a Nativo/a Nacionalizado/a.

No encontrarse incurso en causales de incompatibilidad o exclusión previstas en el Artículo 21 del Decreto PEN Nº 366/2006- CCT para trabajadores/as No Docentes de Universidad Nacionales.

Manejo de herramientas informáticas: Procesador/es de textos y planilla de cálculo.

Acreditación de Experiencia Laboral Comprobable.

Tener conocimiento del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue, Ordenanza Nº 470/2009, y el Decreto PEN Nº 366/06.

Lugar de residencia: en la ciudad de prestación de servicios o en un radio no mayor a 30 Km del mismo.

Oferta laboral: documentación para trabajar en la Universidad del Comahue

Nota de Solicitud de Inscripción al Concurso.

Presentación de DNI y copia.

Presentación de Titulo Secundario y copia (excluyente).

Presentación del Currículum Vitae.

Certificación de servicios laborales.

Presentación del certificado de Antecedentes Nacionales emitido por autoridad competente, con fecha de vigencia válida.