Oferta laboral: trabajo en la Universidad del Comahue, los requisitos en el concurso para 19 cargos

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) necesita cubrir 19 puestos de trabajos para personal no docente y por eso llamó a concurso. Los interesados podrán inscribirse del 2 al 8 de junio.

Los cargos disponibles pertenecen a la categoría 7 del escalafón y tendrán una carga laborar de 35 horas semanales en distintas unidades académicas y en dependencias de la sede central.

La convocatoria de la Universidad se habilitó por medio de la resolución 0442 emitida el 12 de mayo y recibirá a los interesados en oficinas del Departamento de Formación y Perfeccionamiento, en los horarios de 9 a 15, en calle Buenos Aires 1400 de la Ciudad de Neuquén Capital.

También está habilitada la opción por medio del correo electrónico capacitacionunco@gmail.com. También en el plazo comprendido entre el 2 y 8 de junio.

De los 19 cargos, 7 son para cubrir puestos en dependencias de la administración central, cinco para la Facultad de Economía y Administración, cuatro para la Facultad de Humanidades, uno para Ingeniería e igual número para las facultades de Turismo y Ciencias Médicas.

Cuáles son los requisitos para trabajar en la Universidad del Comahue

La casa de altos estudios difundió los requerimientos que todos los postulantes deberán acreditar:

– Argentino/a Nativo/a Nacionalizado/a.

– No encontrarse incurso en causales de incompatibilidad o exclusión previstas en el Artículo 21 del decreto PEN Nº 366/2006- CCT para trabajadores/as No Docentes de Universidad Nacionales.

– Manejo de herramientas informáticas: Procesador/es de textos y planilla de cálculo.

– Acreditación de Experiencia Laboral Comprobable.

– Tener conocimiento del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue, Ordenanza Nº 470/2009, y el – Decreto PEN Nº 366/06.

– Lugar de residencia: en la ciudad de prestación de servicios o en un radio no mayor a 30 Km del mismo.

Trabajar en la Universidad del Comahue: qué documentación se debe presentar

La UNCo también describió la documentación que los interesados deberán presentar:

– Nota de Solicitud de Inscripción al Concurso.

– Presentación de DNI y copia.

– Presentación de Titulo Secundario y copia (excluyente).

– Presentación del Currículum Vitae.

– Certificación de servicios laborales.

– Presentación del certificado de Antecedentes Nacionales emitido por autoridad competente, con fecha de vigencia valida.