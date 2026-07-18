Operativo contrarreloj en Aluminé: rescataron a un puma en un paraje de Neuquén y lo devolvieron a su hábitat

En Kilca, un pequeño paraje ubicado a pocos kilómetros de Aluminé, se conocen entre todos. Hay pocas casas, una escuela y una posta sanitaria. Sin embargo, el último jueves, la pequeña comunidad neuquina sumó un habitante inesperado que alteró la rutina del lugar.

Fue un vecino quien observó el fenómeno. «Me comunicó por mensaje de texto que, transitando por la ruta provincial 15, vio cruzar un cachorro de puma», relató Hugo Arriagada, director de fauna de la regional del Pehuén de Aluminé. El animal, asustado, se escondió en un leñero de la posta sanitaria. Con cautela, logró filmar un video que se convirtió en la prueba fundamental para activar el rescate.

«Me comuniqué inmediatamente con la posta sanitaria, tomé contacto con el agente sanitario, le compartí el video y le dije que se resguarde y tenga cuidado, que estábamos yendo para el lugar«, relató el guardafauna. Arraigada se sumó al operativo junto al único compañero de guardia disponible en ese momento y solicitaron el apoyo de la Brigada Rural de Aluminé. Así, cuatro personas recorrieron los 40 kilómetros que separan la localidad del paraje.

«A simple vista cuando llegamos no se veía. Pero después de buscar un rato entre la madera lo pudimos encontrar; estaba bien escondido», detalló el guardafauna. El equipo montó un perímetro cerrado para evitar que el animal escapara hacia la zona urbana o resultara lastimado. «Fue un anillado entre nosotros cuatro para despejar el lugar y darle la posibilidad de una vía de escape o poder agarrarlo», explicó. Con un lazo rígido de captura lo pudieron capturar y resguardarlo en un canil.

Una vez contenido, el equipo evaluó el estado clínico del felino. Aunque se lo notaba flaco, «algo habitual en la temporada», no presentaba heridas ni manchas de sangre.

Los expertos optaron por una liberación inmediata en un entorno seguro, a unos cinco kilómetros del paraje. «Creo que fue la decisión más correcta, liberarlo enseguida y no manipularlo tanto. Llevarlo a un refugio o a atención veterinaria es muy estresante para la fauna silvestre», expuso el director regional.

La llamativa aparición del felino en un área urbana abrió el debate sobre el comportamiento de la fauna autóctona en la región. Según explicó Arriagada, este tipo de encuentros cercanos no es habitual en la cotidianidad de las localidades de la zona, salvo por un antecedente particular cinco años atrás, en la pospandemia, «cuando todo estaba tan tranquilo y los animales silvestres se empezaron a mostrar más».

Al abrir la jaula, el puma corrió y se refugió momentáneamente en un arroyo. Después encaró el cerro a toda velocidad. «A esa edad es muy posible que todavía siga custodiado por su madre. Lo liberamos cerro arriba y, si la madre anda por ahí dando vueltas, se van a reencontrar sin duda«, explicó Arraigada.

A pesar de haber alejado al animal del centro del paraje, desde la delegación aclararon que el radio de liberación mantiene al felino dentro de su entorno conocido para no desorientarlo. «Tuvimos una distancia de cinco kilómetros más o menos separándolo», puntualizó el guardafauna. Así, aunque existe una posibilidad de que el puma intente regresar sobre sus pasos, el traslado es suficiente para bajar las posibilidades de su acercamiento a las viviendas del paraje.

En cuanto al monitoreo, el equipo comunicó que una patrulla de Fauna regresará estos días al paraje para realizar un recorrido de control, buscar rastros y certificar que el puma no haya regresado. Así recordaron la importancia de no intervenir de forma directa ante estos hallazgos e instaron a la comunidad a comunicarse de inmediato con los cuerpos de guardafaunas o la comisaría más cercana. «Hoy con esto de las comunicaciones rápidas todo se agiliza mucho. El aviso del vecino fue excelente y nos permitió actuar rápido», concluyó Arriagada.