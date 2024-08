¿Otro día de nieve?: qué se espera este miércoles en Neuquén, Río Negro y el Alto Valle

El martes llegó la nieve al Alto Valle y una nevisca sorprendió a los vecinos de Roca, Regina, Cipolletti y Neuquén. ¿Será el miércoles otro día de nieve? Conocé el detalle del pronóstico.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la jornada de hoy en el Alto Valle se mantiene el ingreso de aire polar que vendría acompañado de lluvias y nevadas.

A primera hora este miércoles en Neuquén capital cayeron copos de nieve. Desde la AIC informaron que las probabilidades de precipitaciones disminuirán por la tarde noche.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que ya no rige la alerta por nieve y lluvias en la región. Pero continuará el frío y las heladas.

Los chicos y grandes jugando con la nieve en Roca. Foto Andrés Maripe

Los próximos días las temperaturas incrementarán en Río Negro y Neuquén. El domingo la máxima en el Alto Valle será de 18° C.

¿Otro día de nieve?: qué se espera este miércoles en Neuquén

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este miércoles en Neuquén capital se espera una jornada inestable, con precipitaciones durante la mañana.

Por la tarde, el cielo comenzará a despejarse. La temperatura llegarán a una máxima de 7° C y una mínima de -1° C.

¿Otro día de nieve?: qué se espera este miércoles en Roca

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Roca no habrá precipitaciones este miércoles y el cielo estará mayormente despejado. La temperatura llegarán a una máxima de 8° C y una mínima de -1° C.