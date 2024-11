Otro fin de semana largo con pocos turistas en Río Negro: «Si la oferta es cara, la gente se niega a pagar esos precios», aseguran

El último fin de semana largo por el Día de la Soberanía, Bariloche alcanzó una ocupación cercana al 60%, aunque el relevamiento final aún no fue presentado por parte de la Asociación Hotelera Gastronómica. Los datos preliminares se reflejaron en la escasa cantidad de visitantes recorriendo el centro de la ciudad, con chocolaterías y restaurantes casi vacíos.

«Los datos fueron estimados en función de la información consultada a algunos prestadores y organizaciones», indicaron desde la Secretaría de Turismo de Bariloche y sugirieron «tener en cuenta la situación de Aerolíneas Argentinas y Flybondi en cuanto al cumplimiento de los vuelos, el valor de los pasajes y la proximidad a las vacaciones de verano».

Sergio Herrero, el titular de la cartera de Turismo, explicó que se preveía «un buen fin de semana aunque los sondeos daban un 60%». «Podemos promocionar el destino, pero si la oferta es cara, la gente se niega a pagar esos precios. Si este fin de semana es malo, es claramente un llamado de atención para la Asociación Hotelera», cuestionó el funcionario al tiempo que insistió en que «hay hoteles que no están acordes a los precios. Hemos sondeado alojamientos en Dina Huapi, a solo 15 kilómetros de Bariloche, y están por abajo en un 45%«.

El Centro Cívico, vacío. Foto: Marcelo Martínez

Advirtió que hay sectores, «como los hostels que han tomado conciencia y hacen un esfuerzo para trabajar. Paralelamente, hay hoteleros a quienes no les interesa bajar los precios o esperan a último momento y especulan para sacar una promoción».

Herrero recalcó también que hay una amplia oferta de departamentos de alquiler turístico que captan gran cantidad de público. «Estamos en una feroz lucha por inspeccionar los alojamientos clandestino que desequilibran el porcentaje. No pagan impuestos«, explicó.

1/ 2 La ocupación alcanzó el 60%. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 La ocupación alcanzó el 60%. Foto: Marcelo Martínez

El temor del éxodo de turistas a Brasil

Las Grutas registró una ocupación del 57% en casas y departamentos de alquiler turístico y un 72% en hotelería. «Sabemos que estos fines de semana largo, la gente decide a último momento guiadas por el pronóstico del tiempo. Por eso, muchos llegan sin reservas», aseguró Marisol Martínez, directora de Políticas Turísticas de la Región Este de Río Negro en RIO NEGRO RADIO.

Los destinos de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires ya manifestaron su preocupación por la caída de reservas para el verano y el posible éxodo de los turistas a destinos como Brasil y Uruguay. La preocupación en Patagonia, con distancias más grandes y costos más altos, es inmensa.

1/ 3 El Centro Cívico, vacío. Foto: Marcelo Martínez 2/ 3 La ocupación alcanzó el 60%. Foto: Marcelo Martínez 3/ 3 La ocupación alcanzó el 60%. Foto: Marcelo Martínez

«Sabemos que será una temporada compleja porque Brasil está siendo un destino competitivo en lo que respecta a oferta de paquetes, sobre todo para la gente de Buenos Aires. Por eso, la costa atlántica trabajando en lanzar la temporada de verano en conjunto y nosotros estamos acompañando», indicó Martínez.

Advirtió que «la política tarifaria es definida por el privado, aunque desde el Estado podemos sugerir acciones. Fue complejo para el rubro hotelero el incremento de los servicios que se traslada a las tarifas. Es una situación compleja, pero aún así nos están pasando los tarifarios del verano y estamos viendo que el incremento no es tanto. Sabemos del esfuerzo que hacen para tener tarifas acorde».

Hay preocupación por el éxodo de turistas a Brasil en el verano. Foto: Marcelo Martínez

Herrero consideró que «si Aerolíneas mantiene el vuelo nocturno barato, las low cost lanzan promociones, y si los hoteleros toman conciencia de que hay que bajar los precios, vamos a tener la chance más grande que cualquier otro lugar turístico. Todos el mundo tira ofertas. Podemos promocionar, pero si después, el público no encuentra precios, no hay forma«.

Valoró el esfuerzo de los hostels: «No es menor. Antes de tener el establecimiento vacío, dejan de ganar para poder trabajar. Hoy preocupa que la gente se vaya afuera y que la restricciones que había antes con las tarjetas ya no estén».

1/ 2 Las confiterías y los restaurantes, con poca concurrencia. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 La ocupación alcanzó el 60%. Foto: Marcelo Martínez

El repunte de los hostels basado en las tarifas

Tras una temporada con escasas reservas, los hostels remontaron la ocupación durante el último fin de semana largo que rondó entre el 85 y el 90% en Bariloche, El Bolsón, Lago Puelo y Puerto Madryn. Neuquén también registró un 80% debido a eventos deportivos y culturales y Las Grutas llegó al 60%.

«Recibimos muchos grupos por eventos deportivos y en otros casos, turismo individual con visitantes extranjeros. En este caso, la ocupación no tiene que ver con el fin de semana largo sino con grupos que llegan recorriendo Sudamérica», resumió Pablo Molteni, propietario de un hostel en Bariloche y secretario de la Asociación de Hostels de Argentina.

La ocupación alcanzó el 60%. Foto: Marcelo Martínez

¿A qué atribuyen el repunte? Al caer tanto el trabajo con tanta oferta de hostels, se puso en marcha una fuerte competencia tarifaria. Molteni aseguró que las tarifas en noviembre son más económicas que en enero. «Estamos cobrando 20% menos que en 2024: hoy, un hostel está en 15 mil pesos, cuando el verano pasado, estaba en 20 mil pesos. Se bajó la tarifa y se trabaja con un margen bajo para que haya gente. De hecho, un hostel, sin gente, pierde su razón de ser», insistió. Reconoció que las tarifas complican el funcionamiento pero «es mejor que tener que cerrar las puertas».

Molteni advirtió que el verano «viene con muchas consultas por parte del público argentino. Las habitaciones privadas ya tienen muchas reservas, no así las camas compartidas aunque en este caso, las reservas se concretan con menos anticipación. Es la cultura del que reserva cuarto compartido».

La ocupación alcanzó el 60%. Foto: Marcelo Martínez

Pocos visitantes, pocos gastos

«Un fin de semana muy tranquilo, para nada comparable con otros feriados de años anteriores, con una ocupación muy baja«. Así se refirió Gerardo Stocker, director de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, al último fin de semana largo.

«No se ve tanta gente en la calle, no hay movimiento y sobre todo, se nota una escasez en los bolsilos de la gente. Es la incertidumbre que tenemos al futuro, al verano que no sabemos cómo se desarrollará. Las expectativas no son de las mejores», reconoció, al tiempo que advirtió que «mucho público optará por Brasil como si fuera super barato cuando no lo es«.

El Centro Cívico, vacío. Foto: Marcelo Martínez

Consideró la necesidad de que «la hotelería y la gastronomía se adecúen a la situación para tener una ocupación satisfactoria, cno precios adecuados al dólar que tenemos. La gente que viene se cuida mucho con la plata y encima, no ayudan los departamentos informales, la competencia desleal tan difícil de combatir, pero que perjudica sensiblemente a la actividad».

Los datos de CAME

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empres (CAME), la cantidad de personas que viajó este fin de semana fue 2,3% menor a la del mismo período de 2022 (en 2023 coincidió con las elecciones presidenciales).

Según el informe, el último feriado movilizó a 1,4 millones de turistas por Argentina, que gastaron 196.233 millones de pesos en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.

Cada turista gastó en promedio 70.083 pesos diarios, es decir un 23,6% más que el gasto diario de 2022. Otro dato llamativo es que la estadía media fue de dos días (contra 2,2 días en 2022).

Entre las ciudades más concurridas estuvieron Mendoza, Mar del Plata, Cariló, Mar de las Pampas, Tandil, General Belgrano, Carlos Paz, Esteros del Iberá, San Rafael, Salta, Bariloche, Puerto Madryn, El Calafate, Puerto Iguazú, CABA, Concordia y Federación.

Según los datos preliminares del Observatorio Turístico, Río Negro habría recibido a más de 18.300 turistas durante el fin de semana, generando un impacto económico cercano a los 5.562 millones de pesos.