Pacientes con cáncer ya tienen una estética propia en Regina, única en Río Negro

La enfermedad deja sus huellas, marca la piel, el alma y las ganas. Cuando el espejo devuelve una imagen desconcertante y amarga, es el embellecimiento por parte de unas manos sanadoras el que se vuelve un verdadero mimo.

Graciela Oses, una peluquera reginense devenida en especialista de estética, impulsa labores de cuidado y mejoramiento de la piel de los pacientes de la Casita Oncológica del Hospital de Villa Regina. Su proyecto «Brillo de esperanza» es único en su tipo dentro de salud pública de la provincia.

«Me dedico al cuidado de la piel y de las uñas que suelen padecer infecciones producto de la medicación. Incluso a veces somos un nexo, por ejemplo ante una lastimadura avisamos a los médicos para la prevención de linfedemas u otras afecciones«, comentó Oses.

La mujer desarrolla tareas en el servicio estatal de manera voluntaria desde octubre de 2019. Y si bien se dedicó de lleno a los pacientes que transitan el cáncer, su formación le permite tratar a todo tipo de personas que se encuentren en contexto de vulnerabilidad. Tales como pacientes con vitíligo, padecimientos mentales, víctimas de violencia de género y personas en situación de cárcel o calle.

Hoy Oses se encuentra acompañada de otras dos ayudantes. Foto gentileza

P- ¿Cuál es la diferencia de ésta técnica con la estética tradicional?

R- Es el acompañamiento. En cuanto al abordaje del paciente tratamos de colocarnos a la par, siempre me siento a su lado para no hacerlos sentir en un nivel de inferioridad. También tenemos la particularidad de que todo tipo de producto utilizado está previamente aprobado por Anmat y hay laboratorios que trabajan con nosotros a través del padrinazgo.

Su impulso es capaz de sintetizarse en una sola palabra: «amor». Su preparación y residencia de la mano de las fundaciones «Quiero Estar» y «AMADA», organismos nacional dedicados a la mejora la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias, le dotó de una fuerte impronta de entrega desinteresada.

Y es esa misma misión la que logra ganarse la confidencia de las personas ante cada nueva sesión, incluso cuando los días son un golpe duro para el ánimo. Vale aclarar que todo tipo de tratamiento siempre se realiza bajo la supervisión de los profesionales de la salud.

Las mejoras en los diagnósticos son ampliamente destacados por los médicos. Tanto es así que también se sumaron personas de terapias complementarias al staff de trabajo, como reikistas.

La atención es semanal en la Casita Oncológica. Foto gentileza

Su formación

Graciela lleva más 35 años dedicándose a la peluquería, maquillaje y cosmética en la ciudad, y fue esa trayectoria la que determinó la propuesta de la Fundación Vivir. Ellos estaban buscando una persona para impulsar una experiencia de estética oncológica y creyeron que era la persona adecuada para hacerlo.

«Siempre estuve ayudando con otras instituciones pero me dije a mí misma que no podía abordar a un paciente sin estar formada. Averigüé y a la semana me subí a un colectivo rumbo a Buenos Aires. Ahí empecé a estudiar», precisó Oses.

Para mí fue una gran superación. Solo tengo la escuela primaria y la primer pregunta cuando me inscribí a los cursos fue si podía hacerlo sin tener secundario. Me respondieron que si supe llevar la profesión 40 años, esto lo podía manejar. Graciela Oses, especialista en estética oncológica

La mujer comenzó su preparación en 2019 y ese mismo año realizó sus residencias en el Hospital de Oncología María Curie de la capital. Esto le permitió estar en contacto con personas y referentes de diferentes instituciones de todo el país, lo que la nutrió de una gran red a la cual recurre cuando necesita ayuda.

«Podés decidir trabajar en un gabinete cerrado como cualquier profesional o en forma de voluntariado como yo decidí encarar», enfatizó.

Las tareas en el hospital de Regina comenzaron en octubre de 2019, pero se frenaron producto de la pandemia para ser retomados a mediados del año pasado.

Expansión y visibilidad del proyecto

«Brillo de Esperanza» es respaldo por las autoridades del nosocomio reginense y fue su gran impacto en la comunidad lo que llevó a abrir nuevos horizontes de atención. De la mano de la directora de Acción Social de Godoy el proyecto desembarcó en el Centro de Atención Primaria de la ciudad.

«Hicimos una primer experiencia en diciembre, antes de navidad. Ahora estamos tramitando todo para seguir cada 15 días», destacó Graciela. Se espera que el servicio comience a funcionar en marzo.

Además la iniciativa fue presentada ante el Concejo Deliberante de Regina y hoy se encuentra a la espera de que las autoridades lo proclamen de interés municipal.

La prestación en Godoy espera comenzar en marzo. Foto gentileza