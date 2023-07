Pami cerró sus oficinas en Fernández Oro: «Está haciendo un abandono a los adultos mayores»

La semana pasada se conoció la noticia de que Pami cerró sus oficinas en Fernández Oro. El intendente Mariano Lavín aseguró que se debe a un problema de pagos relacionados con el alquiler. Desde el Deliberante local ofrecieron un lugar para que atiendan pero desde la obra social rechazaron el espacio y aseguraron que no responden.

Decenas de jubilados se quedaron sin la posibilidad de recibir atención en las oficinas de Pami en Fernández Oro y deberán trasladarse hasta Cipolletti para realizar sus trámites.

El Concejo Deliberante ofreció dos oficinas para que siga operando en la localidad. «Hace 18 meses que no abonan el alquiler del lugar», confirmó el intendente electo Gustavo Amati.

Y agregó: «Cuando nos anoticiamos de que el propietario tomó el lugar y no continúa con el alquiler, hablamos con el intendente y ofrecimos nuestro lugar en el Concejo Deliberante, dos oficinas para que atiendan, céntrico a unas cuadras desde donde están hoy«.

Pero la polémica continuó cuando aseguraron que la delegada de Pami Río Negro rechazó el ofrecimiento. «No llegamos a nada porque la gente de Pami no quiere saber nada, no le vamos a cobrar nada«, explicó Amati.

El concejal Walter Soto, remarcó que «brindamos este lugar para que puedan desarrollar sus actividades, es rarísimo, el viernes la delegada aceptó el lugar, el día lunes cambió de idea y me dijo textualmente que no«. Y explicó cuál fue el argumento que le dio ante el rechazo: «Usted y el intendente están haciendo política nos dijo. Ella mezcla la cuestión del Pami y no tiene en cuenta a los afiliados«.

Amati planteó que la decisión de la delegada provincial demuestra falta de empatía con los afiliados. «Acá falta empatía de la señora porque enviar a los adultos hasta Cipolletti, cuando necesitan medicación mensual, es falta de empatía y sensibilidad». Y opinó: «Está haciendo un abandono a los adultos mayores de Fernández Oro«.

Qué dijo el intendente ante el cierre de las oficinas de Pami en Fernández Oro

El intendente de Fernández Oro, Mariano Lavín, planteó que existe una situación inmobiliaria de fondo que sería la verdadera causa del cierre de la oficina. «La cuestión de fondo es que están en esa oficina y Pami no paga el alquiler, el dueño los quiere sacar, desde febrero del año pasado que están sin pagar, ese es el verdadero problema, no con la municipalidad«, remarcó Lavín.

«No mandamos ninguna intimación, desde Comercio le mandaron una notificacion diciendo que no tienen la habilitación del lugar y que se acerquen a regular, no dice plazo, ni que lo cierran, no dice nada de lo que se está hablando«, comentó Mariano Lavín.

Y reafirmó: «Como a todo el mundo con habilitación para este tipo de lugares, ellos no la tienen y tienen una notificación para que se acerquen, no hay intimación«.