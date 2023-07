Polémica por el cierre de la oficina del Pami en Fernández Oro: qué dijo el intendente

El intendente Mariano Lavín aseguró que el cierre no está relacionado con el municipio. Foto Archivo.

Este jueves se conoció un pedido de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados (Pami) convocando a una reunión este viernes en Fernández Oro ante el cierre del local de Pami en la ciudad y culparon a la municipalidad. El intendente Mariano Lavín respondió la críticas.

En la convocatoria aseguran que la municipalidad de Fernández Oro realizó una intimación al local de Pami en la ciudad, aunque el intendente negó la acción.

«No mandamos ninguna intimación, desde Comercio le mandaron una notificacion diciendo que no tienen la habilitación del lugar y que se acerquen a regular, no dice plazo, ni que lo cierran, no dice nada de lo que se está hablando«, comentó Mariano Lavín.

Y reafirmó: «Como a todo el mundo con habilitación para este tipo de lugares, ellos no la tienen y tienen una notificación para que se acerquen, no hay intimación«.

El intendente planteó que existe una situación inmobiliaria de fondo que sería la verdadera causa del cierre de la oficina. «La cuestión de fondo es que están en esa oficina y Pami no paga el alquiler, el dueño los quiere sacar, desde febrero del año pasado que están sin pagar, ese es el verdadero problema, no con la municipalidad«, remarcó Lavín.

Además explicó que el contrato de alquiler es privado y no tiene relación con el municipio de la ciudad. «Ese alquiler no tiene nada que ver con la municipalidad«, aseguró.

Qué dice la notificación que enviaron desde Comercio al Pami en Fernández Oro

En la carta que enviaron desde la Dirección de Comercio y Bromatología, de la municipalidad de Fernández Oro el 3 de julio, solicitaron que se presenten en la oficina para presentar la documentación habilitante.

«En esta Dirección se ha detectado que aún se encuentra funcionando la oficina administrativa de la Obra Social P.A.M.I, ubicada en Mariano Moreno y J. M, Jorge, sin habilitación municipal, por tal razón, se solicita de manera inmediata revertir esta situación presentándose en la Dirección de Comercio y Bromatologia de la Municipalidad de Gral. Fernández Oro».

Para iniciar el tramite solicitaron una serie de requisitos documentales y técnicos.