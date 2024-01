Para la mayoría de los empleados, su jefe influye en su salud mental tanto como su pareja. Imagen by Freepik

UKG es una empresa estadounidense de gestión de capital humano. Esto significa que se dedica a transformar algunas de las funciones tradicionales de los departamentos de recursos humanos (como contratación, capacitación, facturación, mánagment del rendimiento) en espacios para impulsar el compromiso, la productividad y el valor empresarial.

En esta línea, la red global de investigadores de UKG condujo un estudio en el que buscaba indagar el rol y la influencia de los líderes, mánagers o gerentes en la salud mental tanto dentro como fuera del trabajo. Para ello, encuestaron a 3.400 personas (empleados y directivos) en 10 países. Además, se sumaron cuestionarios especialmente dirigidos a quienes cumplen funciones en el área de recursos humanos.

De los participantes, el 69% respondió que sus superiores en el trabajo afectan a su salud mental y su estado de ánimo en la misma medida que su cónyuge o pareja. Además, el 41% señaló que su influencia era mayor que la de sus terapeutas, y el 51% indicó lo mismo respecto a sus doctores. Otros hallazgos sobre la relación del trabajo con la salud mental fueron:

– Más del 80 % de los empleados prefiere tener un buen ambiente laboral (que priorice la salud mental) a un buen sueldo.

– Dos tercios de los empleados aceptaría un recorte salarial por un trabajo que apoye mejor su bienestar mental. El 70 % de los gerentes y mánagers también aceptaría lo mismo.

– El estrés laboral afecta negativamente a la vida familiar del 71 % de los empleados, al 64 % su bienestar, y al 62 % sus relaciones.

– El 48 % de los trabajadores está «seguido» o «siempre» estresado después de la jornada laboral.

– El 78 % de los trabajadores afirman que el estrés repercute negativamente en su rendimiento laboral.

En el reporte completo (que se puede descargar desde la página de UKG) puede verse cada uno de estos índices desgranado en indicadores más específicos. Por ejemplo, de todos aquellos que priorizan el ambiente laboral por sobre su sueldo, se detalla cómo es la tendencia entre quienes realizan tareas de cuidado de otras personas en relación a otros trabajos, o estadísticas por edades:

Fuente: Reporte completo. Fuente: Reporte completo. UKG Global Survey 2023-Manager Impact on Mental Health.

Aunque puede que estas cifras parezcan algo impactantes, el burn out fue un tema central en el año que acaba de culminar. Tal como te contamos en esta nota, el 2023 fue un año récord para la sensación de agotamiento entre trabajadores a tiempo completo, incluso superando las cifras de la pandemia.

¿Qué pueden hacer ambas partes?

Encauzar este contexto de manera más positiva no es fácil; puede que pensemos que simplemente se trata de bajar las exigencias, la carga horaria o incluso que recaigamos ante la tentación de pensar que es cuestión de relajarse o tomarse nuestros deberes con mayor liviandad. Sin embargo, el psicoanalista Josh Cohen explicó que, más allá de nuestras condiciones personales, la dificultad yace en una cultura que nos somete a constante escrutinio para saber si somos lo suficientemente productivos, y mira con desdén cualquier cosa que se parezca a la inactividad. En algunos casos, las personas no se permiten estar relajadas o dedicándose a algo que no sea eficiente.

Si el problema se radica a nivel social, Pat Wadors, la directora de Desarrollo Humano de UKG, señaló que, quizás, donde está la debilidad está la potencia. Wadors considera que, cuando quienes ocupan puestos altos en la jerarquía laboral son sinceros sobre sus propios problemas, es más fácil para los empleados reconocer que es común no encontrarse al 100 % de sus capacidades, y no están solos en su malestar. En sus palabras, «el liderazgo auténtico y vulnerable es la clave para crear pertenencia en el trabajo y, a su vez, central para resolver la crisis de salud mental en el lugar de trabajo«.

Esto parece ser fácil de aplicar, ya que los investigadores también encontraron que los mánagers y líderes senior estaban (porcentualmente) incluso más agotados que los miembros de su equipo. Entre ellos, el 40 % consideraba renunciar en los próximos 12 meses a la encuesta debido al estrés.

Sin embargo, el problema no está 100 % en manos de quienes ocupan estos puestos; otro de los hallazgos curiosos de esta investigación fue que, aunque el 40 % de los empleados se reportaron casi siempre estresados por su trabajo, el 38 % dijo nunca o casi nunca abordar a sus jefes respecto a la carga laboral.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.