Pirotecnia Cero en Río Negro: distintas asociaciones piden su confirmación en la sesión del jueves

Asociaciones de padres de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). de protectoras de animales y referentes de salud de la capital provincial pidieron la inclusión en el temario de la sesión legislativa de este jueves el tratamiento en segunda vuelta del proyecto de ley que establece la «Pirotecnia Cero» en Río Negro.

Fue durante una conferencia de prensa que se realizó este miércoles en la sede legislativa con la presencia de la legisladora Magdalena Odarda, autora de la iniciativa, quien recordó que «Río Negro es la única provincia de la Patagonia que no la tiene», aunque señaló que varios municipios ya han legislado en la materia.

«Realizamos distintas gestiones, estuvimos hablando con los legisladores» para lograr «una ley que pueda garantizar los derechos de las personas» indicó Juan Marcelo Gómez de la Agrupación Crecer Padres TEA.

Dijo que «hasta un elemento inofensivo, para nuestros chicos puede ser letal» porque «una explosión repentina puede desatar una crisis muy grande» y recordó que «en la comarca no tenemos los profesionales necesarios para la regulación de la medicación de nuestros hijos y tenemos que acudir a Buenos Aires o Bahía Blanca» por eso «ya que no tenemos toda la contención y los servicios de salud que deberíamos tener por lo menos ayúdennos protegiendo a nuestros hijos con esto y a fin de año no generemos una crisis innecesaria en ellos».

Por su parte Alejandra Pereyra, del Consejo local de Personas con Discapacidad, agregó «esta es una lucha, como tantas otras, de colectivos minoritarios y con mayores necesidades que viene desde hace mucho tiempo».

Sostuvo que «tenemos gran expectativa que se apruebe , confiamos en la capacidad de los legisladores y queremos manifestar que esto también es un problema de salud pública, en tanto estamos defendiendo un derecho a ambientes amigables, saludables y libres de ruidos molestos y de toda perturbación que afecte a las personas que están dentro de la neuro divergencia, como así también los adultos mayores».

Pirotecnia Cero: su tratamiento en comisión

Este marte la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura rionegrina incorporó una nota de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales que propone modificaciones a la ley, aprobada en primera vuelta.

El director de Relaciones Institucionales de la entidad, Ezequiel Asquinasi, afirmó que «si el proyecto se aprueba definitivamente con el texto actual destruirá toda la actividad del sector y sólo logrará fomentar la ilegalidad».

Dijo que «la norma legal no explica con claridad qué son elementos de estruendo, por lo que pidió que posteriormente el Poder Ejecutivo la reglamente, detallando cuáles deben ser los productos de alto impacto sonoro que deben prohibirse».

En tanto, Marcelo Guajardo, empresario local del rubro, recordó que Viedma posee una ordenanza que regula esta actividad y consideró que el resultado es positivo, mientras que Martín Lemos, presidente de la Cámara de Comercio e integrante de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), entendió que «los extremos no son positivos» y que en esta actividad «hubo un cambio de conciencia en la gente».

El legislador Fernando Frugoni (CC ARI-Cambiemos) se inclinó «por equilibrar la situación y no prohibir», aunque destacó que en esta caso «la decisión es más difícil porque se trata de la salud humana».

Odarda advirtió que «no voy a aceptar modificaciones que vengan de parte de las empresas interesadas» y que el dato brindado por los empresarios respecto de que se perderían 60.000 puestos de trabajo «es algo incomprobable».

La legisladora sostuvo que «será la autoridad de aplicación de esta ley, el Ministerio de Seguridad, quien determine cuáles son productos estruendosos y cuáles no».