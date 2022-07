Polémica por caza de pumas: para el intendente, el hecho no ocurrió en Buta Ranquil

Hace unos días se viralizó un video que mostraba a unas personas después de cazar unos pumas, en Buta Ranquil. Sin embargo, el intendente de la localidad, Pedro Cuyul, aseguró que el hecho no ocurrió allí, debido a que no ha nevado como muestran las imágenes. La directora provincial de Áreas Naturales Protegidas habló al respecto y volvió a confirmar que el hecho sucedió en la localidad.

El intendente de Buta Ranquil habló esta mañana en AM 550 sobre el hecho que tomó relevancia pública la semana pasada, acerca de un video que muestra a personas con pumas cazados. Cayul mencionó que no se trata de su localidad, debido a que no nevó con tal magnitud en la zona y que no se trata de gente de allí.

Cayul relató que el viernes se reunió con personal de fauna de la provincia, quienes se acercaron a entrevistar a las tres personas que fueron denunciadas. Comentó que las denuncias fueron contra dos agentes municipales y un colaborador, pero que no son ellos quienes aparecen en el video. El intendente mencionó que están para aclarar, asistir a la justicia, a la fauna y «a favor que se esclarezca todo esto».

El hecho tomó relevancia pública y llegó a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, quienes repudiaron el suceso y quedaron a disposición de las autoridades locales.

Qué dijo la Directora de Áreas Naturales Protegidas sobre la caza de pumas

La directora provincial de Áreas Naturales Protegidas, Lucía Redondo, habló esta mañana en Cumbre respecto a la situación que trascendió de Buta Ranquil y comentó que desde el jueves tomaron conocimiento acerca de lo que pasó, luego de una denuncia realizada por un ciudadano de Chos Malal. Consideran que se trata de cazadores furtivos.

Redondo mencionó que el ciudadano que hizo la denuncia, compartió el video con indignación y fue quién identificó a las personas, por lo que realizó una denuncia en la sede judicial de Chos Malal, por lo que intervino Fauna de ahí. Según relató, el viernes se reunieron con dos de las cuatro personas identificadas con un mismo apellido, y se identificó a otra persona -de distinto apellido- a la cual se le labró un acta.

La directora comentó que, si bien la caza de control de puma está habilitada mediante la resolución 067, hay un protocolo para poder accionar. Por un lado, en su artículo 56, informa que la caza se realiza desde el 1 de marzo al 31 de diciembre, pero sólo para ejemplares adultos que estén efectivamente causando daños. Además, debe existir una denuncia previa para que intervenga personal de Fauna, con el fin de encontrar evidencias.

Redondo comentó que no se realizó ninguno de estos pasos y por ese motivo consideran que se trata de cazadores furtivos. Esta semana continuará la investigación.