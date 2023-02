Polémica por el ingreso a las cuevas del glaciar Hielo Azul: ¿se advertía sobre el riesgo?

Un posteo del refugio Hielo Azul, a través de las redes sociales, en los últimos días de enero muestra las zona de las cuevas de nieve con la leyenda: “¿Escuchan cómo fluye el agua?». El último martes, a las 13.30, un derrumbe en una de esas cuevas sorprendió a dos parejas de turistas que recorrían ese sector. Un santacruceño de 42 años perdió la vida y otro, oriundo de Temperley, provincia de Buenos Aires, sufrió politraumatismos y debió ser evacuado.

Ese posteo disparó una fuerte polémica entre visitantes y asiduos a ese lugar. “Sería bueno que no se compartan más las fotos de los turistas que entran a las cuevas a sacarse fotos. Para generar más conciencia del peligro que conlleva”, cuestionó Florencia, una turista.

Gonzalo, otro joven, mencionó: “Estuvimos hace una semana y nadie advierte el peligro que supone. Al contrario, lo venden como atracción del lugar. No hay comentarios ni carteles de peligro. Nosotros estuvimos en una de esas cuevas pero no contamos con el conocimiento suficiente para saber cuando está por derrumbarse una estructura así. De hecho, no sé percibe a simple vista; muchas personas entramos confiadas”.

Ayer, horas después del derrumbe, desde el refugio informaron que, tras el alerta del accidente, «subieron refugieros para evaluar la situación, con palas y plano rígido. Dos personas salieron ilesas, hubo una víctima fatal y una persona sufrió una lesión en la rodilla y clavícula”. “Lamentamos profundamente lo que pasó -agregaron–. Ojalá sea un aprendizaje para respetar las indicaciones de los refugieros”.

Ante esa publicación, Laura consideró que “dar supuestas indicaciones de no entrar no es congruente con postear fotos, desde una cuenta oficial, con personas dentro de la cueva. Eso mismo habilita la imprudencia. Deberían eliminar ese material y ser más efusivos en los avisos. A los refugios subimos gente sin experiencia de montaña”.

«¿A quién responsabilizar más que a nosotros mismos?”

Otra mujer oriunda de General Roca advirtió que “la naturaleza es impredecible”: “Es increíble cómo responsabilizan a un refugio por la muerte de una persona. Somos todos adultos los que concurrimos a estos espacios, mínimo sabemos por el solo hecho de usar un poco el cerebro que el hielo es inestable, la montaña es impredecible. Hace unas semanas había gente subida arriba de las cuevas sacándose fotos, tirándose como si fueran toboganes, entonces, ¿a quién responsabilizar más que a nosotros mismos?”.

A su vez, Luciana opinó que “hoy, a la montaña acuden personas que no saben que algo es peligroso. Hoy todos ven fotos y creen que pueden llegar a cualquier lado sin ningún riesgo. Basta de alentar a las personas a ir a la montaña como un paseo por la peatonal. Los glaciares aún más están sufriendo drásticos retrocesos, veranos muy calientes. Es un terreno técnico. Hay guías profesionales de montaña en el país, formados para visitar estos lugares de maneras más seguras. Empecemos a generar conciencia responsablemente, sobre todo a los que generan contenido en las redes sociales y minimizan esta actividad. La montaña es riesgosa”.

Turismo de El Bolsón: hay cartelería que advierte sobre los riesgos

Al ser consultada, la secretaria de Turismo de El Bolsón, Sofía Seroff, aseguró que, en la zona del accidente, hay cartelería que depende de Anprale (Área Natural Protegida Río Azul) en la que se advierte sobre los riesgos del lugar.

“Además, más allá de las sugerencias de los refugieros, se pasa por el centro de informes de montaña en el que se les da todas las recomendaciones. En verano y con tanto calor, los mismos informantes sugieren no meterse en los glaciares ni en el hielo. Lo cierto es que mucha gente que visita la montaña no consulta”, manifestó Seroff.