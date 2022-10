Fila de camiones bloquea un barrio de Neuquén y quieren que se vaya la VTV

Desde el barrio Canal V de Neuquén reclaman que todos los días de semana hay una imagen que se repite. Se forman filas de camiones apostados para hacer la revisión técnica vehicular y genera malestar a los que viven en la zona. Desde la vecinal pidieron que el taller de VTV se traslade a otro sector.

“La explosión saltó el jueves de la semana pasada. Haciendo la fila los camiones le rompieron el auto a un vecino. Tenía tirado en el piso el paragolpe. Y cuando el vecino salió y lo vio, no sabía a quién culpar y quién se iba hacer cargo de ese daño. Hoy había camiones a contramano”, comunicó el presidente de la Comisión Vecinal de Canal V, Luis Alberto Sánchez.

El centro de revisión técnica vehicular está ubicado sobre calle Teodoro Planas. Dijo que es una situación que se observa de lunes a viernes. En algunos momentos de la mañana la fila con los vehículos de carga alcanza las cinco cuadras. “Es un rato a la mañana, desde un momento antes que abra la veritécnica. Es justo cuando los vecinos tienen que salir para ir trabajar y les perjudica para salir de los garage”, indicó Sánchez.

Dijo que el panorama complejo por la presencia de camiones se visualiza en el cuadrante El Cholar, O’ Connor, 12 de Septiembre y Teodoro Planas. “Necesitamos una solución para ese sector. Pedimos que se vayan a otro sector, que no esté en el barrio. No se puede convivir el día a día así”, sostuvo Sánchez.

Marcó que la situación se profundizó desde hace dos años cuando se inició con el registro nacional.

“Anoche en charla con vecinos se decidió no ir a tomar, si no ir al diálogo. Pero la gente está ya cansada de esto. Si no hay una solución en esta semana, un día va a amanecer con todos los vecinos bloqueando ahí afuera la veitécnica”, dijo.

Señaló que también repercute en la obra de asfalto que se está realizando. “Un trastorno para la empresa que está haciendo unos trabajos ahí. Hoy la fila llegaba hasta calle Fiambala, que es donde está la obra de asfalto. Y tuvieron que esperar para poder empezar a mover las máquinas”, describió.

Sumó que en el mayorista Makro, pernoctan los camioneros sábados o domingos sobre el costado de calle 12 de septiembre. “Desde el supermercado nunca nos recibieron para poder solucionar ese tema”, manifestó el vecinalista.