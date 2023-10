¿Por qué el cielo es oscuro si está lleno de estrellas? La pregunta que ha recorrido siglos

Los seres humanos, en condiciones ideales, podemos llegar a ver en cada hemisferio 4.548 estrellas a simple vista, según AstroAficion. Sin embargo, para ser realistas, muchos habitamos en zonas urbanas donde el ojo puede ver solo unas 30, aproximadamente.

Los astrónomos estiman que hay 200 mil millones de billones de estrellas en el universo y muchas de ellas son iguales o incluso más brillantes que nuestro Sol. Pero cada vez que miramos al cielo por la noche el espacio se encuentra predominado por la oscuridad. ¿Por qué?

Esta pregunta tomó más protagonismo en el siglo XX cuando un astrónomo alemán llamado Heinrich Wilhelm Olbers comenzó a preguntarse cómo era posible que el espacio sea tan oscuro con estrellas de fuego radiantes. Hoy la explicación lleva el nombre de la paradoja de Olbers.

En principio, hay que tener en cuenta la distancia en la que se ubican las estrellas. Brian Jackson, profesor de Astronomía en la Universidad de Boise State (Estados Unidos) explicó en un artículo para The Conversation que cuanto más lejos están las estrellas, menos brillantes parecen.

Pero esta es solo una parte de toda la respuesta. Cada vez que miramos al espacio, estamos mirando al pasado. De acuerdo con un video de Enterarse, cuando miramos Júpiter a través de un telescopio, por ejemplo, la imagen que nuestros ojos pueden percibir es de cómo estaba hace 30 minutos, ya que es el tiempo que tarda la luz en viajar a la Tierra. Esto lo notamos claramente con los relámpagos: siempre vemos su luz antes que su sonido.

Volviendo a los cielos oscuros, sabemos que el universo se creó hace 15 millones de años y también sabemos que la luz viaja rápido. Sin embargo, según Gizmodo, un medio de ciencia y tecnología, no lo hace tan rápido como para cubrir todo el universo en ese tiempo.

Entonces, el espacio es negro porque la mayor parte de la luz que emiten las estrellas aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. “Si miras a otras partes del cielo, no verás ninguna estrella. Y eso es porque en esos puntos oscuros las estrellas podrían bloquear tu línea de visión, ya que están tan lejos que su luz aún no ha llegado a la Tierra. Con el paso del tiempo, la luz de estas estrellas cada vez más lejanas tendrá tiempo de llegar hasta nosotros”, explicó Jackson.

¿En algún momento, entonces, todo el cielo estará completamente iluminado por luz de las estrellas lleguen a la tierra? La respuesta es: no. Según aclara el profesor de Astronomía, la luz de las estrellas realizan el desplazamiento doppler, es decir, se tornan en colores inalcanzables para el ojo humano.

“Así que, aunque tuvieran tiempo suficiente para llegar hasta ti, seguirás sin poder ver con tus ojos la luz de las estrellas más lejanas. Y el cielo nocturno no estaría completamente iluminado”, profundiza Jackson.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN