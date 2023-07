Por qué varias ciudades del Alto Valle se iluminan de naranja hoy

Hoy 28 de julio, es el Día de Concientización del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Es por eso que desde «Familias Leonas TDAH», una agrupación que acompaña de forma empática y sensible a las personas en esta situación, decidieron «iluminar» varias ciudades del Alto Valle con el objetivo de dar a conocer sobre este transtorno.

Este viernes distintas provincias están realizando actividades de concientización y entre ellas las ciudades de Villa Regina, Choele Choel, Cipolletti, Mainqué, Chichinales, El Bolsón, Allen, Roca, Godoy y Cinco Saltos decidieron llenar de naranja las calles para sensibilizar a las personas sobre este déficit.

Qué es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Según «Familias Leonas» el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Es de carácter crónico, sintomáticamente evolutivo y afecta entre un 5% y un 10% de la población mundial. Es causado por diferencias de la anatomía química cerebral.

Cómo es tener Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

Ariadna González es referente de «Familias Leonas» del grupo en Río Negro, un colectivo de padres que visibilizan, concientizan, informan a familias y ayudan en las distintas situaciones que pasan éstas y las acompañan paraa llegar a un diagnóstico.

Ariadna tiene TDAH y fue diagnosticada a sus 39 años. La vida en la sociedad le presentó grandes desafíos y hoy cuenta su historia para que nadie más tenga que padecer los obstáculos y las barreras que tuvo que atravesar. En el camino no estuvo sola, tuvo la fortuna de tener una familia que sin saber su diagnóstico la apoyó y acompañó, algo escencial para quienes padecen este transtorno.

La refente explicó que las personas con este diagnóstico muestran dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades, parece que no escuchan cuando les hablan, no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares o grupales «o por ejemplo lo mandas a hacer algo de la vida diaria, como comprar, le encargas dos kilos de papas y pan y te trae 250 de papas y no te trae el pan».

Según González esto sucede porque el cerebro de la persona con trastorno de fisiotensión tiene alteraciones, donde los neurotransmisores no compatibilizan «por la noradrenalina y la dopamina y en esa desconexión no se pasan información que deberían».

«Esta es mi vida y yo ahora como referente quiero cambiar esto. Quiero que la gente tenga su diagnóstico. Lamento no haber tenido mi diagnóstico a tiempo. Yo no quiero que haya más Ariadna dando vueltas», manifestó la mujer, quien expresó que sus docentes la maltrataban o apuntaban como «tonta».

La mente de las personas con TDAH funciona de otra forma. Tienen otros ritmos de aprendizaje y no son menos inteligentes que los neurotípicos.

En «Familias leonas» le tienden la mano a personas que necesiten acompañamiento. «Es para que las personas se enteren de esto y que no están solas y que hay una agrupación que les da una mano para poder llegar a su diagnóstico, a las distintas terapias y el acompañamiento que es tan necesario», apuntó la referente.

Principales señales de alerta

Existen tres tipos de subtitos: el inatento, el hiperactivo-impulsivo y el tercero es inatentos-hiperactivo- impulsivo, el cual es una combinación de los dos primeros.

Entre las principales señales del subtipo inatento podemos encontrar:

– Incurre errores por descuido en tareas escolares.

– Muestra dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades.

– Parece no escuchar cuando se le habla directamente.

– No sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones.

– Tiene dificultades para organizar tareas, actividades, le disgusta dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.

Extravía objetos necesarios.

Se distrae fácilmente.

En este podemos ver a un niño quieto, pero por dentro «no para de pensar», explicó Ariadna.

Entre el subtipo hiperactivo-impulsivo podemos encontrar:

– Mueve en exceso manos y pies, o se mueve en su asiento.

– Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado.

– Corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo.

– Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.

– Habla en exceso.

– Excesiva hiperactividad motriz.

– Le es difícil esperar turnos.

– Responde inesperadamente o antes que se haya concluído la pregunta.

En subtipo inatento- hiperactivo- impulsivo es una combinación de ambos, es decir, las señales podrían estar mezcladas. Además la referente señaló que es hereditario.

Obstáculos para el diagnóstico y el Certificado de Discapacidad

Ariadna explicó que en Roca es difícil acceder a los diagnósticos debido a que no hay profesionales en el hospital de la ciudad. Destacó que los pocos especialistas que hay son «amorosos», pero no son suficientes para abastecer a la población, pues atienden a personas de muchas localidades.

«Hay personas que no pueden pagar las consultas. Hoy una ronda entre los $7.500 y los $15.000 y para muchos es imposible costearlo», señaló.

Además el diagnóstico no termina en la consulta. Para poder obtenerlo la persona debe realizarse diferentes estudios y obtener resultados precisos.

Otro desafío con el que se encuentran las personas con TDAH es la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUT), el cual es un apoyo que les permite realizar sus terapias u tener especialistas como la «mai» que acompaña a los estudiantes en las escuelas.

Para poder obtenerlo el diagnosticado debe presentarse ante la Junta Evaluadora, pero actualmente hay familias que hace más de un año están esperando un turno para poder presentar los papeles y acceder a este derecho esencial. El justificativo es porque «falta personal», debido a que los profesionales que trabajan en el lugar no han recibido sus pagos a tiempo.

«Es la realidad de la Junta y no solo de acá, de muchas otras ciudades. Uno escucha y realmente te dan ganas de llorar, porque ves las caras de los chicos que necesitan ayuda y las familias no saben cómo abordarlo», indicó.