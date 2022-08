Por un reto de TikTok, perdió la audición tras la explosión de una bomba casera

La familia de una joven alumna de 4to año del instituto secundario Don Bosco, en Mar del Plata, reclama respuestas a las autoridades escolares porque la chica perdió gran parte de la audición en una explosión generada por sus compañeros de curso.

Según la reconstrucción del hecho, el episodio se registró a principios de julio cuando al lado de ella detonaron un explosivo de fabricación casera, que algunos de sus pares habían preparado para hacer un video y compartirlo en la red social TikTok.

Por el episodio, Azul Zabaleta estuvo 3 días internada en una clínica y fue diagnosticada con una hipoacusia neurosensorial bilateral severa. Tras varios estudios y tratamientos, se le detectó la pérdida de más del 96% de la audición y ese daño le genera una discapacidad.

Para recuperar el sentido, aunque no completamente y con la calidad propia, deberá someterse a una carísima operación para colocarle implantes cocleares. Las prótesis tienen un valor promedio de 50 mil dólares.

Tras el hecho, la familia de la chica hizo la denuncia penal en la Unidad Fiscal N° 11 y responsabilizó a las autoridades del colegio. El papá, Matías Zabaleta, indicó que su hija vive «un calvario desde el día del accidente» y que «todavía no hay ningún responsable». Denunció, también, que la ambulancia tardó una hora y media en llegar y que él debió llevarla en brazos a la Clínica 25 de Mayo.

«El colegio subestimó el hecho en todo momento, nunca dio intervención a las autoridades policiales, no resguardó la escena donde sucedió ni los elementos que produjeron el estallido para que fueran peritados. El representante legal me dijo que los tiene guardados pero lo cierto es que los tocaron, se movieron de lugar, no se llamó a la división de explosivos ni policía científica para que pudiera levantar huellas», aseguró Zabaleta.

“Los responsables de lo que le sucedió a mi hija no fueron sancionados ni desde lo administrativo, está hecha la denuncia en el Consejo Escolar”, agregó.

Cuál es el reto de TikTok

Según contó el padre de la joven, el explosivo realizado por sus compañeros está apoyado en un «reto» de TikTok, donde se enseña a fabricar un artefacto de estas características con una botella de gaseosa. En ella, colocan una sustancia que finalmente hace que vuele por los aires.

Tal la iniciativa de la red social, se promueve allí desde un contenido apócrifo que se suban las experiencias en video para ver cuál recibe mayor atención a través de «me gusta» e interacciones.