Procrear en Cipolletti: quieren frenar la construcción porque es «una conejera»

El presidente del Colegio de Martilleros y corredores públicos de Río Negro, Fernando Meléndez aseguró que la institución se opone a la obra que impulsa el municipio de Cipolletti en un área céntrica de la ciudad porque no se cumplen con los requisitos legales. “Van a hacer una conejera”, expresó.

El municipio de Cipolletti impulsa la gran obra Procrear II que dará solución al problema habitacional de más de 200 familias. Si bien la obra fue bien recibida por muchos vecinos que apenas se enteraron de la novedad comenzaron a consultar dónde y cuándo podrán inscribirse, la iniciativa no fue oportuna para el sector inmobiliario.

El presidente del Colegio de Martilleros y corredores públicos de Río Negro, Fernando José Meléndez expresó “nosotros desde el Colegio de Martilleros estamos totalmente en desacuerdo, en primer lugar, porque nos parece una barbaridad construir un barrio de esa manera en un barrio residencial. Segundo, que la municipalidad no está cumpliendo los requisitos legales que corresponden. Hay un consejo de planeamiento que no fue consultado, no le comunicaron y nunca los citaron, y después que ellos no pueden resolver sin preguntar la población”.

“Nosotros, la parte inmobiliaria recorre más la ciudad que los políticos en campaña. Hay vecinos que hace 50 años viven ahí. Este proyecto que han hecho para mi van a hacer una conejera, pero si les guata bueno. Contra el poder político no se puede avanzar”, señaló.

El problema, según el colegio de martilleros, es que la cantidad de familias que se asentarán en el futuro en el lugar complicarán la circulación vehicular del sector, ya que es una zona que tiene mucho movimiento por estar ubicada en un área céntrica.

Meléndez aseguró que iniciarán acciones legales para frenar el avance del proyecto. “Estamos organizando a los cuatro barrios que se ven perjudicados, y vamos a seguir adelante con la parte legal que nos corresponde para presentar una oposición al proyecto. No han hecho lo que corresponde para ver si esa obra le afecta a la ciudadanía, se están mandando solos en cosas que no les corresponde. No se entiende que teniendo tanta tierra la ciudad solamente van a decidir sobre una tierra que tiene todos los servicios y está en el centro de la ciudad”, indicó.