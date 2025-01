Protesta de guardavidas en el centro de Neuquén este viernes: qué reclaman

Este viernes, los guardavidas de Neuquén llevarán adelante una protesta en el centro de la ciudad. Se trata de una movilización que busca obtener respuestas ante su reclamo salarial. Además, llevan adelante medidas de lucha en sus puestos de trabajo.

Los guardavidas de Neuquén manifiestan que hay un «incumplimiento del Gobierno Municipal» en varios aspectos esenciales vinculados a las condiciones laborales y salariales.

Ante esto, hace más de una semana realizan medidas de fuerza «pacíficas», con medidas como por ejemplo no llevar su indumentaria característica. De igual manera mantienen la presencia en los balnearios.

Desde Guardavidas aseguran que el municipio llamó a una audiencia para el día miércoles pero no se presentó. Al no tener respuesta, definieron una nueva movilización este viernes frente al municipio. El horario aún no está confirmado.

Protesta de guardavidas en el centro de Neuquén este viernes: qué dijo el municipio

El subsecretario de Protección Ciudadana de Neuquén, Francisco Baggio, aseguró que el reclamo es «injustificado e improcedente» ya que los sueldos habían sido acordados con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (SITRAMUNE).

Indicó a Diario RÍO NEGRO que éste es el gremio con el que corresponde determinar la pauta salarial. En este sentido, señaló que la remuneración de los trabajadores debe estar pactada «en función de una ordenanza local y no por un criterio provincial o nacional».



En relación al llamado de audiencia desde el municipio manifestaron que dicha convocatoria nunca se realizó.