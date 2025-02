¡Qué asco! Invasión de moscas en un barrio de Plottier: los vecinos dicen que «es invivible»

Vecinos del barrio Piscicultura de Plottier están viviendo una pesadilla debido a una plaga de moscas que afecta a la comunidad, lo que calificaron como una situación «invivible». Nicolás Zilberstein, presidente de la Comisión Barrial, explicó que la cantidad de moscas en la zona es «10 veces más que el resto del valle».

«Hace seis años que estoy en el barrio y siempre tenemos este problema en verano, siempre sospechamos que la planta de residuos tiene algo que ver, pero nos dijeron que la planta funciona bien», sostuvo Zilberstein.

Según Zilberstein, Matías Uribe, subsecretario de Ambiente de Plottier, le explicó que un aireador de la planta de residuos, componente clave del sistema de purificación, estaba fuera de funcionamiento debido a reparaciones. Sin embargo, «una justificación que también había sido dada en 2022», agregó.

El presidente de la Comisión Barrial señaló que días atrás vieron como vertían líquidos en un pileton de lodo que ya había sido tratado, lo que representa un riesgo ambiental. «Nos dijeron que el agua provenía de un charco, pero cuando llueve tenemos charcos por todos lados y nunca nos enviaron un camión séptico a chupar esa agua«, afirmó.

Invasión de moscas: vecinos de Plottier insisten en colaborar para resolver el problema

Los vecinos están buscando soluciones. Zilberstein explicó que no se trata solo de una queja, sino de un intento por colaborar en la búsqueda de una solución conjunta: «Queremos ayudar, no solo pedir que resuelvan el problema. No estamos aquí para que nos solucionen todo, queremos colaborar con ideas y acciones concretas«.

Zilberstein explicó que la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, le informó sobre la compra de una moto fumigadora para abordar el problema. Sin embargo, destacó que la máquina adquirida no funciona correctamente. «No se puede estar afuera, es un daño de salud. Las moscas nos atacan en la cara, no podemos ni salir«, afirmó.

Ante la falta de respuestas por parte del municipio, los vecinos se organizaron para realizar una manifestación este jueves a las 10 frente a la Municipalidad de Plottier. «Vamos a exigir que nos atiendan, porque lo que sucedió con el camión que vertió líquidos contaminados está generando un daño enorme. Los vecinos lo ven todos los meses«, concluyó Zilberstein.