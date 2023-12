Querer ser madre desde siempre o serlo con dudas: voces distintas para crear un relato coral y honesto sobre la maternidad

“Tardé mucho en quedarme embarazada, más de un año. La gente me decía: ‘Relájate, cuando te relajes te quedarás’. Pero por más que me relajaba, seguían pasando los meses y además de no estar embarazada me sentía culpable”, cuenta una madre. Desde otro lugar, alza la voz una abuela: “No sé desde cuándo quería ser madre, porque en esa época casarse y serlo iba en el mismo pack”, recuerda. Una madre soltera se expresa así: “Mi hijo no fue planeado pero sí deseado. Desde muy pequeña sabía que quería tener hijes”. Y un padre reconoce no haber sentido conexión con su hijo hasta que nació: “En el embarazo no era para nada consciente, hasta el momento en que me vi en el hospital y dije: ‘Ostras, voy a ser padre’”.

Con este tipo de relatos personales y sinceros se va armando poco a poco un relato colectivo de lo que supone tener (o no) hijos e hijas en la sociedad actual. La psicóloga clínica Marta Fernández López recopila las distintas voces y las hila con su propio parecer sobre diferentes temas, que se abordan desde un punto de vista psicológico y filosófico. Maternar a voces (Libros del Nido, 2023) se estructura en siete capítulos que se corresponden con las diferentes etapas de la crianza: desear, gestar, nacer, ser, crecer, relacionarse y dejar ir.

A lo largo de esos capítulos, la autora defiende la necesidad de generar relatos honestos y diversos en torno a la maternidad para que deje de ser un tema invisibilizado o idealizado y pase a formar parte de la conversación pública. “Hace mucha falta generar otro tipo de narrativa en torno a la maternidad”, comienza explicando Marta Fernández, que ha trabajado como psicóloga clínica, tanto en el sector público como en el privado. “Yo me encuentro en consulta a muchas mujeres que llegan al proceso de ser madres con ideas preconcebidas, y se preguntan cómo nadie les había explicado antes lo que realmente supone todo esto. Muchas personas tienen ganas de contar sus relatos honestos y diversos, pero a veces no se les deja, porque parece que quejarse supone no querer suficiente a los hijos”, explica Fernández.

Esos relatos van dando forma a un ensayo coral sobre la experiencia materna (y paterna), donde su voz como experta se entrelaza y aporta significado y contexto a un montón de voces de madres diversas: hay lo que ella denomina “madres sin hijos”, madres solteras, madres y abuelas. Y también padres, ya que, según la psicóloga, también hay hombres que “maternan a sus criaturas”.

Fernández parte de la idea de la maternidad como tema universal, que sin embargo ha sido invisibilizado por una sociedad patriarcal y capitalista. “Es la experiencia humana más universal: todas las personas han sido gestadas en algún momento, todas hemos sido esa criatura en el vientre materno”, asegura. Además, defiende que criar y maternar son actos “profundamente revolucionarios”: “Están tan insertos en lo cotidiano que pasan desapercibidos, pero tienen una fuerza transformadora que sigue asustando”, reivindica.

Relatos diversos

Deseo de ser madre (o no), concepción y gestación ocupan las primeras páginas del libro, y lo hacen de una manera que busca huir de los estereotipos. “Este proceso es diferente para cada persona, y prácticamente no hay discursos sobre estas diferencias o sobre las dificultades que se encuentran en ese viaje”, introduce la autora. A partir de ahí, se da voz a todo tipo de experiencias: desde las mujeres que querían ser madres desde pequeñas, hasta las que lo fueron por mandato; desde jóvenes que se quedaron embarazadas por accidente y decidieron seguir o interrumpir su embarazo hasta otras que lo buscaron durante años a través de técnicas de reproducción asistida –unas lo consiguieron y otras no–; y desde mujeres que tuvieron embarazos estupendos a otras que defienden huir de la idealización en esta etapa.

“Vomitaba por todo, era terrible. No podía salir a ningún lado porque era un malestar constante”, cuenta una madre. Y otra asegura todo lo contrario: “El embarazo para mí fue sentirme una diosa del Olimpo. Pocas veces en mi vida me he sentido tan sexy y tan buenorra”.

Para hablar de parto y posparto, Marta Fernández los presenta como momentos clave en la maternidad, a los que en ocasiones no se les presta la atención necesaria. “El parto es una experiencia muy importante en la vida de cualquier mujer. Tiene consecuencias a nivel físico, psicológico y espiritual. Pero se enfoca como si fuese un desenlace y no un principio. Después del parto, todo el mundo deja de mirar a la madre y empieza a mirar al bebé. Incluso la propia madre también, que se centra en su hijo o hija y se olvida de ella misma. En el posparto, madre y criatura están inmersas en un momento profundamente sensible, donde es importante también cuidar la salud física y mental de la madre”, asegura la autora. En esa reivindicación del rol materno como figura central en los procesos de parto y posparto, Fernández cita la famosa frase de Adrienne Rich: “Soy una mujer y me doy a luz”, haciendo referencia a la idea de que en cada parto nace un bebé y una madre.

Publicado originalmente por elDiario.es bajo licencia CC: BY-NC. Republicada con permiso vía OpenNewsWire.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.