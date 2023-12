Inteligencia artificial: cinco hitos memorables que nos deja este 2023

Si hay un fenómeno que ha caracterizado a este 2023 es el protagonismo que tomó la inteligencia artificial. Junto a ella surgieron nuevas maneras de usar la tecnología, lo que pone sobre la mesa diferentes preguntas que supieron cuestionar las capacidades del ser humano y su manera de adaptarse a nuevos contextos.

A continuación, una breve selección de cinco hitos, quizás no tan relevantes como el lanzamiento de ChatGPT, pero que sí demuestran la manera en que el uso de esta tecnología se ha expandido y ha llegado a lugares inimaginados.

Muerte de un autor, el primer libro escrito por inteligencia artificial

La tapa del libro Muerte de un autor fue producida en colaboración con la IA. Crédito: Instagram de Stephen Marche.

La novela fue coescrita entre el periodista Stephen Marche y tres diferentes programas de IA: Chat GPT, Sudowrite y Cohere ―que llevan el seudónimo Aidan Marchine―. Cuando digo coescrita me refiero a que Marche dio instrucciones y dirigió las herramientas de inteligencia artificial para que ellas mismas pudieran crear una novela de forma cohesiva. De hecho, Mache aseguró que el 95 % del lenguaje de la obra está creado por máquinas.

“Es la primera novela de IA medianamente legible, un primer atisbo hacia lo que se está dirigiendo”, confesó Dwight Garner, un periodista y escritor estadounidense, en su reseña de Muerte de un autor para The New York Times. “Si uno entrecierra los ojos, se puede convencer de que estás leyendo una novela de verdad”.

Un servicio religioso dictado por la inteligencia artificial

Imagen: YouTube KTLA 5.

En mayo, una ciudad alemana llamada Fuerth celebró el Día de la Iglesia Evangélica Alemana (Deutscher Evangelischer Kirchentag), una festividad bienal que convoca a miles de protestantes para orar, cantar y reflexionar sobre su fe como también para analizar diferentes problemáticas actuales que interpelan a la sociedad, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Sin embargo, esta celebración tuvo una particularidad: la misa que se llevó a cabo en la Iglesia de St. Pauls fue dictada por una inteligencia artificial.

El chabot lideró a más de 300 personas durante 40 minutos de música, sermones y bendiciones. “Queridos amigos, es un honor para mi estar parado frente a ustedes y predicarse hacia ustedes como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en Alemania”, declaró el avatar de IA en la misa, según reportó The Journal.

La nota del medio irlandés detalla que el servicio entero estuvo liderado por cuatro avatares: dos varones y dos mujeres de diferentes etnias. Estos se visualizaban en una pantalla verde ubicada en el centro del escenario, cumpliendo la función de un pastor. Muchos de los creyentes que asistieron a la misa lograron compenetrarse con las palabras de la IA, mientras que otros observaron como participantes de un experimento social.

Coca Cola lanzó una nueva bebida cocreada con inteligencia artificial

“El papel de cada gota es aprovechar las últimas y más avanzadas tecnologías y tendencias culturales para crear experiencias novedosas», afirmó Vlad. Crédito: Página oficial Coca Cola.

El pasado 12 de septiembre lanzaron Coca Cola Y300 Zero Sugar, la bebida que es fruto de una colaboración con la tecnología emergente. Según informa Computer Hoy, la IA ha sido utilizada para diseñar el embalaje exterior del producto, entre el que se incluye el logotipo y el texto.

En detalle, de acuerdo con Quartz, el equipo de Coca Cola usó la plataforma de inteligencia artificial Stable Diffusion, que convierte cualquier entrada de texto a imágenes realistas en poco tiempo. “Unimos intencionadamente la inteligencia humana y la IA para una expresión edificante de lo que Coca Cola cree que traerá el mañana”, manifestó Vlad.

Por otro lado, la IA también colaboró en el desarrollo de diferentes perfiles de sabores para así llegar a este «sabor del futuro». Haley Tenore, periodista de Insider que probó la Y3000, describió esta bebida como «efervescente como cuando mezclas muchas gaseosas en una» y «afrutada como un osito de goma». Además, el gusto va hacia un sabor más de caramelo y vainilla. Sin embargo, no parece haber un gran consenso en las redes sociales sobre el sabor. Según Tenore, algunos dicen que sabe como a yogur, frutillas, frambuesas o incluso vinagre.

Chatear con Sócrates, Taylor Swift o Shakespeare es posible

Crédito: Google Play

Sócrates responde tu duda filosófica más existencial. La Reina Isabel confiesa cómo fue ocupar el cargo de monarca más largo de la historia británica. Taylor Swift reflexiona sobre el fenómeno “Eras Tour”. Shakespeare explica por qué mató a Romeo y Julieta. Y los Beatles cuentan cómo compusieron Let It Be. Sí, todo eso es posible gracias a Character.ai, la nueva aplicación de inteligencia artificial creada por antiguos empleados de Google que fue lanzada en septiembre.

La plataforma permite a los usuarios mantener conversaciones con 18 millones de personajes diferentes basados en personalidades. Además, no se limita a ofrecer chats con personajes reales, como puede ser Napoléon Bonaparte, sino que también se puede hablar con personajes imaginarios. Por ejemplo, con un profesor de inglés, con una psicóloga o con un experto en música. Si aún así los usuarios detectan una necesidad o no logran identificarse con ninguno, pueden crear uno a su gusto.

La inteligencia artificial responde al dilema del huevo o la gallina

Un usuario usó la herramienta de Chat GPT para resolver el misterio que ha desvelado al hombre por décadas. “Respondé en una sola palabra: ¿quién vino primero el huevo o la gallina?”, le solicitó a la herramienta de IA. “El huevo”, respondió firme Chat GPT. ¿Acaso el misterio está resuelto?

Al indagar en las razones de su veredicto, la inteligencia artificial volvió a contestar con una sola palabra: evolución. “El huevo viene de un ancestro que no es una gallina. En el contexto de la evolución grandes cambios ocurren en las poblaciones a lo largo del tiempo”, explicó Chat GPT. “Un pájaro dejó un huevo que contenía mutación genética y esa mutación dio lugar a que la cría dentro del huevo tuviera las características genéticas que ahora asociamos a las gallinas”, concluyó.

El posteo en la plataforma de Reddit tuvo un gran éxito: más de 7,7 mil personas votaron de forma positiva en menos de 48 horas y, además, tuvo alrededor de 500 comentarios que construyeron un arduo debate sobre la famosa pregunta.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.