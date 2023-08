Quiénes son Maximiliano y Emmanuel, los argentinos desaparecidos en el mar de Málaga

La búsqueda de Maximiliano Ludvik (29) y Emmanuel Soria (34), dos argentinos que desaparecieron hace más de 48 horas en el mar de Málaga, España, mantiene conmocionada a la ciudad de Mar del Plata de donde eran originarios.

Nada se sabe de ellos desde el domingo a la mañana, cuando ingresaron al agua, en la costa mediterránea, para hacer paddle surf y tomar mate, acompañados por el amanecer. Sin embargo, nunca regresaron a la orilla.

Este lunes, se encontró la tabla inflable en la que habían salido, a más de 15 millas de la costa, lo que representa una distancia nada mas ni nada menos que de 24 kilómetros.

En su búsqueda, participan decenas de agentes locales, tanto en embarcaciones como en un helicóptero dispuesto para realizar rastrillajes desde el aire, dada la extensión del área en la que se montó el operativo.

La historia detrás de Maximiliano Ludvik y Emmanuel Soria

Maximiliano y Emmanuel, ambos oriundos de la ciudad bonaerense, se encontraban en Europa por diferentes motivos, pero habían compartido juntos las últimas semanas.

El primero en arribar al «viejo continente» fue Ludvik, quien luego de recorrer otros destinos como Países Bajos y Dinamarca, decidió instalarse en Málaga, en donde comenzó a buscar trabajo de manera «seria», según el mismo informó en un grupo de Facebook.

«Soy argentino, con papeles en regla, pasaporte italiano y Número de Identidad de Extranjero (NIE). Me desenvuelvo bien para muchos aspectos, lo que más me gusta es la venta minorista en una tienda o comercio, pero me adapto a lo que sea. Ofertas para ‘trabajar desde casa y ganar €5000 por mes’ abstenerse de escribir. Busco trabajo serio”, escribió.

Algunos meses después, se encontró con Soria en Málaga, que había viajado acompañado de su madre y su hermana Camila para visitar a su hermano Santiago y tenía previsto regresar en septiembre al país.

Tanto Maximiliano como Emmanuel participaban activamente en el club marplatense Argentinos del Sud, en el que pasaron por varias disciplinas deportivas, pero sobre todo, fútbol.

A raíz de la desaparición, la institución suspendió sus actividades para los días lunes 28 y martes 29 y difundió un comunicado solidarizándose con las familias de los jóvenes.

Con información de Infobae