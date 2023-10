Realizarán una expo vocacional en un secundario de Roca: «poder elegir es un derecho»

«Poder elegir es un derecho, la orientación vocacional es un derecho», indicó Mara Venegas, la profesora de la ESRN 111 que está llevando adelante el proyecto «Expo elegir». Esta es una actividad donde los estudiantes tendrán la posibilidad de informarse con diversas universidades, cursos y capacitaciones.

La actividad se realizará el 19 de octubre en la escuela que está ubicada en el barrio Gómez sobre las calles Felix Heredia y Villegas, desde las 9 hasta las 15.30.

«Esta expo surge de un proceso de orientación que comenzamos con el equipo, a partir de las demandas, de las inquietudes, de las incertidumbres, de los sentimientos que atravesaban a los adolescentes, a nuestros estudiantes, por sus preocupaciones hacia el futuro», explicó la psicopedagoga Mara.

Según informó muchos de los alumnos tenían expectativas bajas «teniendo en cuenta el contexto social, económico y por desconocimiento. Fue allí que empezamos esta guía de orientación, con distintos talleres, distintos encuentros, de diálogo, de charla, de técnicas que acompañaban estas emociones«.

La expo vocacional es la primera en realizarse en una escuela de Roca, donde no solo incluye lo académico, sino lo laboral. «Tenemos muchos estudiantes que tal vez no desean estudiar, o no lo proyectan, pero sí formarse en un oficio, como electricidad o mecánica», señaló la profesora.

La misma es abierta a toda la comunidad educativa, ya que creen que estudiar, elegir o capacitarse.

No hay una edad para capacitarse. Esas son representaciones sociales que de a poco tenemos que ir rompiendo, desarmando, desestructurando, desnaturalizando. Mara Venegas, psicopedagoga de la ESRN 111.

Habrán stands de diferentes universidades e instituciones, entre ellas: la Universidad del Comahue (UNCO), la Universidad de Río Negro, la USEP (dan cursos desde el municipio), Tecufen, la Escuela de Gastronomía (IGA), el ATSA, ISA y diferentes lugares donde pueden estudiar de manera presencial y a la distancia, entre otros.

También habrá bandas musicales y 25 sorteos que brindarán distintos agentes de la comunidad.

Finalmente la profesora expresó «en este contexto tan complejo es importante que la gente pueda acercarse y poder elegir transitar nuevos caminos».