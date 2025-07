Reclamó a Ipross y será derivada para operarse: el caso de Mercedes, una paciente de Bariloche 

Una afiliada del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) de Bariloche, Mercedes Robles, hizo público su caso días atrás ante Diario RÍO NEGRO por la falta de respuestas para concretar una cirugía. Ante esta publicación, desde la obra social hicieron su descargo.

A su vez, la mujer denunció el dolor y calvario que padece todos los días como consecuencia de la inacción. Hace dos años, sufrió una caída en la calle y se fracturó la mandíbula. Desde ese entonces fue intervenida quirúrgicamente dos veces, pero el problema de salud no se solucionó, sino que se agravó. Ahora vive con secuelas de las operaciones, según contó en su testimonio.

La paciente presentó un amparo y logró un fallo judicial favorable en abril, pero su denuncia surgió por el supuesto incumplimiento de esa resolución hasta el momento, primeros días de julio.

«Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia y la cobertura para la intervención requerida se encuentra garantizada dentro del sistema prestacional del organismo», informaron desde Ipross en un comunicado oficial que hicieron llegar hoy a este medio, en relación con el caso de la afiliada Robles.

«Como en todos los que requieren intervenciones de complejidad, Ipross trabaja mediante convenios con centros y profesionales habilitados, a fin de garantizar la atención médica, proteger los recursos públicos y evitar costos indebidos para las personas afiliadas», aseguraron.

Sobre el caso, detallaron el procedimiento en orden cronológico. En una primera etapa, gestionaron una derivación a otra localidad de la provincia, de acuerdo con los circuitos habituales.

«A partir de la información clínica presentada por la afiliada y del seguimiento del caso realizado por Auditoría Médica, se determinó que el prestador asignado dentro de la provincia no era el adecuado para realizar la cirugía necesaria», dijeron.

A raíz de esto, le ofrecieron una derivación extraprovincial, que fue aceptada. «El día 24 de junio, se le envió un correo solicitándole que se acerque a la delegación Bariloche a completar la planilla de solicitud de derivación extraprovincial», explicaron.

Sin ese paso, no se podía avanzar con la atención especializada en un centro prestador con experiencia en cirugía maxilofacial.

«La planilla fue entregada el 3 de julio, y a partir de ese momento, Auditoría Médica del Ipross se encuentra trabajando con celeridad en la derivación correspondiente, conforme al procedimiento previsto», explicaron.

Además, adelantaron que la cobertura incluye el traslado, el alojamiento para la paciente y, en caso de ser necesario, la presencia de un acompañante, en el marco de la normativa vigente.

«La delegación Bariloche ha mantenido comunicación directa y acompañamiento con la afiliada, brindando respuestas e información en todo momento», apuntaron desde la obra social.

Por otro lado, la propia paciente se contactó esta mañana con Diario RÍO NEGRO para actualizar su situación. “Hoy me llamaron para decirme que me van a derivar al hospital Italiano, el turno aún no lo tienen pero me van a cubrir los pasajes en avión”, aseguró la mujer, agradecida.

El calvario de Mercedes, la mujer que reclamó a Ipross

“Tengo una reducción de la boca de casi un 50% por eso no puedo hablar muy bien (…) Vivo con llagas, no puedo llevar una vida saludable”, había relatado la paciente a este medio. Lleva casi dos años con dolor. “Estoy comiendo todo como papilla, procesado y licuado. No puedo masticar”, agregó.

Otra secuela es el insomnio. “No puedo dormir por el dolor, es dolor de día y de noche constante”. La mujer duerme cuando puede y como puede. “Muchas veces duermo sentada”, reconoció.

“Me considero una persona joven todavía. Necesito reírme, sí necesito seguir mi vida”, relató con dolor. Es empleada municipal en Bariloche, pero no puede volver a trabajar por su condición y padecimiento.

El fallo judicial a favor de la afiliada de Ipross en Bariloche

Tras la cirugía fallida, la denunciante presentó el amparo para que Ipross le cubra un nuevo tratamiento ortognático. La jueza Laura Clobaz ordenó a la cobertura total en marzo de este año. La magistrada consideró que la negativa de Ipross carecía de fundamentos sólidos.

En su resolución, enfatizó que no se trataba de una simple elección de médico por parte de la paciente, sino de una derivación médica dentro de la obra social. Además, tuvo en cuenta que la mujer ya había atravesado una cirugía anterior con resultados deficientes, lo que reforzaba la necesidad de un especialista en quien pudiera confiar. Basándose en precedentes judiciales, la magistrada concluyó que debía priorizarse la recomendación del médico tratante.

Así, ordenó a la obra social que cubriera la totalidad de la cirugía, incluyendo los honorarios médicos, instrumental e insumos quirúrgicos. También determinó que, si fuera necesario, se efectuara el pago directo al prestador como excepción a la normativa de la obra social.

Desde Ipross, sostuvieron que su sistema no permite la libre elección de profesionales y que los afiliados deben atenderse con los prestadores contratados. El fallo sienta un precedente para otros afiliados que enfrenten situaciones similares.