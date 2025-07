El calvario de Mercedes, una mujer de Bariloche que lucha por una cirugía que le devuelva su vida

Mercedes Robles es de Bariloche, tiene 54 años y una vida difícil. Una caída en la calle en agosto de 2023 le produjo una quebradura de mandíbula y hasta ahora las consecuencias son irreversibles.

“Tengo una reducción de la boca de casi un 50% por eso no puedo hablar muy bien (…) Vivo con llagas, no puedo llevar una vida saludable”, contó la mujer que lleva casi dos años con dolor. “Sin poder comer, estoy comiendo todo como papilla, procesado y licuado. No puedo masticar”, aseguró.

Otra secuela es el insomnio. “No puedo dormir por el dolor, es dolor de día y de noche constante”. La mujer duerme cuando puede y como puede. “Muchas veces duermo sentada”, reconoció.

Desde un primer momento, la paciente necesitó de una reconstrucción mandibular, pero hasta ahora se sometió a dos cirugías que terminaron complicando su estado. “Me quedó la mandíbula mal pegada en la segunda operación”, dijo a rio negro.

Una jueza de Bariloche falló a su favor, pero todavía no pudo solucionar su problema de salud; por el contrario, en su testimonio la mujer detalla el calvario que atraviesa en su día a día.

“Me considero una persona joven todavía. Necesito reírme, sí necesito seguir mi vida”, relató con dolor. Es empleada municipal en Bariloche, pero no puede volver a trabajar por su condición y padecimiento.

Pasó por varios especialistas y por varias ciudades de la región buscando ayuda: médicos, ortodoncistas, traumatólogos, de todo. “Todo era mucha plata”, contó y se quejó de que nadie nunca le creyó la magnitud del dolor.

La larga espera de Mercedes Robles, no cesa. Foto: Alfredo Leiva.

El accidente ocurrió en 2023, una caída en la vía pública cuando iba caminando. “Pensé que era un golpe y no más. (…) Me subí al auto, me fui a la casa de mi hermana y me coloqué hielo y vi que no era solamente un golpe”, recordó. En ese preciso instante, se dirigió al sanatorio donde obtuvo el diagnóstico.

“Me siguen dando vueltas. Es un caso que ya gané, pero hasta aquí no he podido llegar a hacer mi vida, nada”. Mercedes Robles, paciente con fractura de mandíbula y denunciante.

Ahora, padece de las secuelas de dos cirugías. La primera intervención fue el 20 de septiembre de 2023. A los dos meses se le soltó un tornillo colocado y le empezó a lastimar por dentro, según su relato. En la segunda operación, en marzo de 2024, le retiraron el material suelto y le dijeron que no había nada por hacer.

“La cirugía que yo necesito en su momento me salía 29 millones de pesos”, contó. Junto a su familia empezaron a hacer venta de comidas para recaudar fondos, pero aun así no llegaban a cubrirlo. “Justamente por eso fue por lo que empezaron a darme vueltas”, apuntó Mercedes.

Recurrió al gremio Soyem y consiguió ayuda para elaborar un recurso de amparo que resultó favorable en el Poder Judicial. “En ese momento pensé: listo, ya está. Hasta acá llegó mi tortura. Eso lo presenté el 1 de octubre y estamos ahora en julio y sin ninguna respuesta aún”

Después del fallo judicial: la situación actual

Después de la sentencia judicial, la enviaron a una médica de cuello y garganta, “que nada tiene que ver con mi especialidad”, dijo. “Después me enviaron a un odontólogo, que lo único que quería es hacerme raspar el hueso. Y yo no necesito raspaje, necesito que mi boca quede bien”, fustigó.

Consiguió autorización para ver a un traumatólogo especialista en maxilofacial que ahora podría operarla luego de realizarle estudios, pero no avanza en Ipross. La mujer denunció que ahora la quieren derivar lejos. “Ahora tengo una nueva derivación que me envían a Buenos Aires”.

Hoy concurrió a la sede de Ipross a presentar documentación y espera respuestas acordes a su situación. “Ellos no ven la gravedad”, advirtió la paciente. “Yo estoy en una condición que ya no aguanto. No aguanto el dolor”; recalcó, pese a que probó varios medicamentos y nada la ayuda.

El fallo judicial a favor de la afiliada de Ipross en Bariloche

Tras la cirugía fallida, la denunciante presentó el amparo para que Ipross le cubra un nuevo tratamiento ortognático. La jueza Laura Clobaz ordenó a la cobertura total en marzo de este año. La magistrada consideró que la negativa de Ipross carecía de fundamentos sólidos.

En su resolución, enfatizó que no se trataba de una simple elección de médico por parte de la paciente, sino de una derivación médica dentro de la obra social. Además, tuvo en cuenta que la mujer ya había atravesado una cirugía anterior con resultados deficientes, lo que reforzaba la necesidad de un especialista en quien pudiera confiar. Basándose en precedentes judiciales, la magistrada concluyó que debía priorizarse la recomendación del médico tratante.

Así, ordenó a la obra social que cubriera la totalidad de la cirugía, incluyendo los honorarios médicos, instrumental e insumos quirúrgicos. También determinó que, si fuera necesario, se efectuara el pago directo al prestador como excepción a la normativa de la obra social.

Desde Ipross, sostuvieron que su sistema no permite la libre elección de profesionales y que los afiliados deben atenderse con los prestadores contratados. El fallo sienta un precedente para otros afiliados que enfrenten situaciones similares.