Reinventarse a través de la inteligencia artificial: cómo un diario está usando la tecnología para mejorar la eficiencia y la calidad

La reciente denuncia de The New York Times a OpenAI y Microsoft por utilizar su contenido sin licencia marcó un punto de inflexión dentro del vínculo entre el periodismo y las grandes corporaciones que dominan la inteligencia artificial. Cómo y para qué se usará esta tecnología es una de las preguntas que se tendrán que resolver en 2024. Mientras tanto, ya hay muchos medios que están experimentando como la IA dentro de sus redacciones.

Worcester News (previamente conocido como Berrow ‘s Worcester Journal), es un diario que hizo su primera publicación en el año 1690 y es considerado de los más antiguos del mundo. Pero, también, es uno de los primeros en incorporar la inteligencia artificial dentro de sus rutinas de trabajo.

Según informa The Guardian, los periodistas usan un chabot de inteligencia artificial, basado en la tecnología que utiliza ChatGPT, que se nutre de información extraída de textos de Internet. Así, las personas pueden insertar ciertos documentos rutinarios como actas de reuniones del consejo local o datos sin procesar y la herramienta los transforma en informes de noticias con el estilo característico del editor.

En detalle, Stephanie Preece, editora general del Worcester News, afirma que esta nueva tecnología no genera contenidos que son publicados directamente. De hecho, la información estructurada por la inteligencia artificial es editada por el periodista y, luego, si es necesario, por un editor.

La incorporación de esta tecnología tiene un objetivo claro: darle más tiempo a los periodistas para que puedan hacer periodismo de profundidad. Es decir, liberarlos de tareas rutinarias, para que puedan, por ejemplo, atender a un evento o realizar una entrevista.

En conversación con RED/ACCIÓN, Gastón Roitberg, periodista y secretario de redacción del diario La Nación, señaló que la IA puede ofrecer muchos beneficios para la profesión, como la verificación de datos o redacción de resúmenes. Pero no podrá reemplazar la experiencia periodística en campo, la capacidad analítica de fenómenos complejos de la vida cotidiana y la metodología de investigación con fuentes confiables

«La IA no puede estar en el lugar de un accidente, en un tribunal, en una reunión del consejo, no puede visitar a una familia en duelo o mirar a alguien a los ojos y decirle que está mintiendo. Lo único que hace es liberar a los periodistas para que puedan hacer más cosas», afirma para The Guardian Preece.

De acuerdo con The Financial Express, Henry Faure Walker, el CEO de Newsquest ́ s (grupo de medios dueño de Worcester News), afirmó que los periodistas asistidos por inteligencia artificial demostraron un gran éxito en la cobertura de un evento. Este sistema permitió que los reporteros pudieran enfocar su trabajo en investigación profunda y una mejor narración de las historias.

Newsquest también publica otros 200 títulos como el Glasgow Herald o el Lancashire Telegraph, y contrató a ocho reporteros que son asistidos por la inteligencia artificial en varias redacciones del Reino Unido en los últimos meses. ¿Será tendencia?

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.