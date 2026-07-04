Video | Buta Ranquil festejó a su manera: paseó en esquí con la bandera argentina luego del triunfo ante Cabo Verde

La clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 volvió a sacar a miles de personas a las calles. En la provincia de Neuquén, además de la multitud que se reunió en el Monumento a San Martín de la capital, una escena muy distinta se robó las miradas en Buta Ranquil, donde un vecino convirtió una calle nevada en una improvisada pista de esquí.

Abrigado con un gorro de invierno, sin bastones y con la bandera argentina en sus manos, el hombre descendió haciendo zigzag por una calle completamente cubierta de nieve. Vecinos filmaron el momento, sacaron fotos y acompañaron el festejo en una localidad acostumbrada a convivir con las bajas temperaturas.

El frío extremo y la nieve marcaron el escenario del festejo en Buta Ranquil

Ubicada sobre la Ruta Nacional 40, en el norte neuquino y cerca del límite con Mendoza, Buta Ranquil atraviesa jornadas de intenso frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado la temperatura mínima prevista es de -3 °C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 6 °C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Ese pronóstico ayuda a explicar la postal que dejó la celebración. La calle Jaime de Nevares completamente nevada permitió que el vecino descendiera con sus esquíes mientras sostenía la bandera argentina, una escena que solo el clima mundialista puede brindar.

Licha Martínez, figura en la victoria contra Cabo Verde este viernes.

Ahora, la expectativa está puesta en el próximo compromiso de la Selección Argentina, que enfrentará a Egipto el martes desde las 13 por un lugar en los cuartos de final. Del otro lado del cuadro, el ganador del cruce entre Colombia y Suiza aparece como un posible rival si el equipo de Scaloni logra avanzar.

La celebración en Buta Ranquil quedó registrada como una de las postales más llamativas de la clasificación argentina. En medio del frío, la nieve y las calles blancas del norte neuquino, un vecino encontró una forma distinta de sumarse al festejo que se replicó a lo largo del país.

En la ciudad de Neuquén cientos de familias volvieron a concentrarse en el Monumento a San Martín para cantar, saltar y celebrar el pase del equipo de Scaloni a la próxima instancia del Mundial. Los festejos también se replicaron en Roca, Bariloche y otras ciudades patagónicas.