Rescataron a un perro atrapado en una laguna de Neuquén y un vecino decidió adoptarlo: «Un desenlace conmovedor»

Un llamado del lunes por la noche movilizó la División Bomberos Cuartel Central y culminó con el rescate de un perro que estaba en una laguna del oeste de Neuquén.

Se utilizó un kayak durante el operativo para asistir al animal.

Así fue el rescate del perro atrapado en una laguna de Neuquén

Desde la Policía de Neuquén comunicaron que una dotación partió con un kayak doble hacia la intersección de Necochea y República de Italia, donde un perro se encontraba atrapado en una laguna del sector. El operativo se realizó en colaboración con personal del Cuartel N° 6.

Explicaron que el animal permanecía inmovilizado entre juncos y vegetación acuática, «sin posibilidad de salir por sus propios medios». Señalaron que cuidadosamente se acercaron para no generar estrés al animal.

Rescate en Neuquén que terminó con la adopción del perro

«Tras varios minutos de trabajo cuidadoso, el can fue liberado y puesto a resguardo. Afortunadamente, no presentaba lesiones visibles, aunque sí evidenciaba el desgaste propio de la situación vivida», informaron.

El rescate tuvo un desenlace aún más conmovedor. Un vecino del sector decidió asumir la responsabilidad de adoptarlo, brindándole un hogar y una nueva oportunidad.