Río Negro: a un año de su constitución Asspur reivindicó sus reclamos ante el gobierno

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) cuestionó la falta de diálogo con el gobierno provincial, reivindicó el reclamo de mejoras salariales para el sector y pidió «desarrollar un sistema de salud que sí sirva».

Fue durante una conferencia de prensa que se desarrolló en el hospital Artémides Zatti de Viedma con las presencias de Cesira Mullaly, secretaria General de la entidad; Marisa Albano, secretaria Gremial; y de Noelia Domenez Fernández, secretaria Adjunta del sindicato de Chubut e integrante del Consejo Ejecutivo Nacvional de Fesprosa.

Mullaly señaló que «conmemoramos el año de la constitución sindical de los trabajadores de la salud», en el marco de «una jornada de lucha en todo el país» para que «haya un hilo conductor en lo que respecta a las condiciones laborales y salariales»

Recordó que «hace un año dábamos inicio a esta lucha organizada» con el reconocimiento «no solo dentro de los hospitales sino también de la sociedad» y agregó que «Asspur representa a los trabajadores y el gobierno de Río Negro no ha dado una respuesta a esta realidad. No tenemos diálogo» enfatizó, por eso «la lucha sigue acá, dentro de los hospitales, y en las calles».

La dirigente dijo que «en esta jornada remarcamos nuestro pliego de reclamos» que «es reivindicativo de los derechos de los trabajadores» y de «las realidades que estamos atravesando» porque los salarios iniciales para el sector «son de 62.000 pesos, es vergonzoso» y añadió que «más del 60% del salario es en negro» y «más del 50 por horas extras y guardias», por eso «con este sistema caemos en la autoexplotación».

Cuestionó la última negociación salarial en el marco de la Función Pública donde «el gobierno se sienta y ordena un aumento», dijo que es «el sexto año consecutivo de pérdida salarial con acuerdos a la baja» y sostuvo que «los sindicatos tradicionales otorgan y aceptan».

Mullaly indicó que «no hay un trabajo mancocumado entre entre empleador y empleado para desarrollar un sistema de salud para que sí sirva, con salarios que alcancen y con personal que no se muera dentro de los hospitales» y en ese sentido señaló que «después de los jubilados tenemos la tasa de morbilidad más alta» porque dentro del primer año «la mayoría de los jubilados de salud de Río Negro se enferman gravemente o fallecen, no es casualidad».

Anticipan medidas más drásticas para 2022

Por su parte Marisa Albano sostuvo que «el gobierno de Río Negro está atentando contra la salud pública, muchos trabajadores y muchos profesionales de los que ustedes necesitan se están llendo, están renunciando porque están mal pagos».

Por eso se ven obligados a «trabajar en doble jornada, explotados, con sueldos miserables» y «este gobierno, a más de un año y medio, no recibe a los trabajadores de la salud».

Recordó que «en 2021 y 2022 en plena pandemia respondimos a las demandas de la comunidad» pero «este año la pandemia ha bajado mucho» y anticipó que «este año seguramente vamos a tomar medidas más drásticas porque el gobierno no nos recibe, no nos responde y no nos paga como corresponde por lo que trabajamos».

Agregó que «a futuro se verán afectados todos los hospitales de la provincia» y explicó que «hicimos doce pedidos formalesa la gobernadora y no nos recibió».

Los hospitalarios marcharon alrededor del hospital capitalino. Foto: Marcelo Ochoa.