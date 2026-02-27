«Rolex Awards» premia a las mujeres que están cambiando el futuro del planeta

Desde Indonesia, Nigeria, Perú, China y Estados Unidos, las destacadas de los Premios Rolex de este año son cinco mujeres que representan un esfuerzo verdaderamente internacional para proteger el planeta para las generaciones futuras.

Por el 50° aniversario de su programa de premios único, Rolex rebautizó el reconocimiento y hoy se impone como Premios Rolex. Como parte de la Iniciativa Rolex Perpetual Planet, el programa renovado busca aumentar el impacto positivo de la marca a través de su apoyo continuo en los campos de la conservación ambiental, la ciencia, la salud y la tecnología.

Los Premios Rolex ahora se realizarán de manera anual, en lugar de cada dos años como se realizaba anteriormente. Además, respalda el trabajo de sus galardonadas a largo plazo y las acompaña mucho después de que reciben su premio, con ayuda, orientación y acceso a la amplia red de expertos de la Iniciativa Perpetual Planet en sus respectivos campos.

Rosa Vásquez Espinoza

La bióloga química Rosa Vásquez Espinoza fue la primera en demostrar científicamente el vínculo entre la deforestación en la Amazonía y la disminución de las abejas sin aguijón, polinizadoras esenciales de especies vegetales endémicas y clave para sostener la producción de alimentos y los medios de vida locales.

Su investigación innovadora no solo aportó evidencia decisiva para un caso histórico en Perú, sino que también impulsó la protección legal de estas abejas y el reconocimiento de sus derechos. El Premio Rolex le permitirá ampliar en la Amazonía peruana un corredor de hábitats protegidos para abejas sin aguijón, liderado por comunidades indígenas.

Farwiza Farhan

La conservacionista forestal Farwiza Farhan desarrolla su labor en el Ecosistema Leuser, en Sumatra, Indonesia: el último lugar del planeta donde elefantes, tigres, orangutanes y rinocerontes aún conviven en estado salvaje. Allí logró movilizar a comunidades locales y encabezar numerosas campañas contra la destrucción de este territorio único.

En el bosque de Beutong, en la provincia de Aceh, una región sometida a una presión constante por el avance del desarrollo y la deforestación, Farhan lidera las voces locales para defender y preservar este ecosistema irrepetible.

Binbin Li

La científica ambiental Binbin Li trabaja junto a comunidades locales del centro de China para desarrollar un modelo sostenible de pastoreo y así proteger el hábitat del panda silvestre.

En la provincia de Sichuan, donde los cachorros de panda gigante se alimentan de bambú en bosques de montaña, Li impulsa un enfoque que equilibra el desarrollo humano y la ganadería con la conservación, fortaleciendo las economías locales sin poner en riesgo a la especie ni su entorno natural.

El Premio Rolex le permitirá implementar y ampliar estas soluciones en diversas cadenas montañosas de China, consolidando una estrategia de conservación a mayor escala.

Rachel Ikemeh

La conservacionista Rachel Ikemeh desarrolla su trabajo en el delta del Níger, en Nigeria. Reconocida por haber salvado al mono colobo rojo del delta del Níger al borde de la extinción, Ikemeh impulsa un modelo de conservación liderado por las propias comunidades locales.

Su enfoque innovador, basado en la participación y el empoderamiento comunitario, le ha permitido proteger más de 5.839 hectáreas de bosque y al menos 13 especies amenazadas, al tiempo que mejora los medios de vida de más de 2.500 personas.

El Premio Rolex respaldará la creación de un nuevo centro de capacitación y un programa educativo móvil en el delta, un punto crítico de biodiversidad aún poco estudiado, con el objetivo de replicar este modelo exitoso en comunidades vecinas.

Pardis Sabeti

Pardis Sabeti desarrolla su labor en Sierra Leona. Esta genetista médica ha estado durante décadas en la primera línea de la lucha contra brotes virales y posibles pandemias en África occidental, mediante el desarrollo de tecnologías pioneras para la detección temprana de enfermedades infecciosas.

Desde su laboratorio, y a través de herramientas moleculares de alta sensibilidad, Sabeti no solo impulsa avances científicos, sino que también capacita a socios locales en comunidades remotas, fortaleciendo la respuesta sanitaria en territorios vulnerables.

El Premio Rolex le permitirá desarrollar y poner a prueba una nueva herramienta de diagnóstico portátil en estas comunidades, con el potencial de detectar brotes antes de que se propaguen a gran escala y así salvar millones de vidas.